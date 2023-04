Stacks (STX) kopieert de prijsbeweging van Bitcoin: wat is de relatie?

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

De prijsstijging van Stacks van vandaag presteerde beter dan de meeste altcoins. Het werd gerangschikt op positie vier door CoinMarketCap onder de huidige beste stijgers, achter Render Token (RNDR), Conflux (CFX) en Injective (INJ), in die volgorde.

De prijs van STX lijkt de prijs van Bitcoin te weerspiegelen, die eerder vandaag net boven de $30.000 steeg. De uitschieter in waarde heeft veel crypto-investeerders verrast en de meesten vragen zich af of Stacks klaar is om de volgende grote hit in de crypto-ruimte te worden, vooral omdat het sinds het begin van het jaar zo goed presteert.

Wat is de relatie tussen de prijzen van Stacks en Bitcoin?

Welnu, de Stacks en Bitcoin zijn twee verschillende blockchains met verschillende native tokens. Ze zijn in zekere zin echter verwant.

Stacks is een Bitcoin Layer voor smart contracts. Het stelt smart contracts en gedecentraliseerde applicaties in staat om Bitcoin als activa te gebruiken en transacties op de Bitcoin-blockchain af te wikkelen.

Stacks heeft normaal gesproken volledige kennis van de volledige Bitcoin-status vanwege de Proof of Transfer-consensus en Clarity Language waarmee het op elk moment van de Bitcoin-blockchain kan lezen. Dat alleen al geeft enig inzicht in waarom de prijs van STX nauw verband houdt met die van BTC.

Alle transacties die op Stacks worden gedaan, worden automatisch gehasht en afgerekend op de Bitcoin Layer 1-blockchain. In wezen zijn Stacks-blokken 100% beveiligd door Bitcoin-hashpower, wat betekent dat een aanvaller, om Stacks-blokken of transacties opnieuw te ordenen, Bitcoin-blokken opnieuw moet ordenen.

Naast dat het gekoppeld is aan Bitcoin, is Stacks een schaalbare laag, wat betekent dat transacties sneller worden afgehandeld in vergelijking met Bitcoin-transacties, waardoor het een go-to-optie is voor crypto-investeerders die BTC gebruiken om transacties af te wikkelen.