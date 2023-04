Warren Buffett op koopjesjacht in de Japanse sogo shosha’s

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Warren Buffett is op koopjesjacht gegaan omdat het aandeel Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) dit jaar achter de S&P 500 -index staat. Het 92-jarige Orakel van Omaha landde dinsdagochtend in Japan waar hij ongeveer 3 dagen zal blijven.

Tijdens zijn reis zal hij de hoofden van de vijf sogo shosha’s ontmoeten waarin hij in 2020 voor het eerst heeft geïnvesteerd. Destijds kocht hij aandelen in Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Marubeni en Sumitomo. Dit zijn gigantische handelsbedrijven die internationaal natuurlijke energiebronnen kopen en naar Japan verschepen, waar deze schaars zijn.

Volgens CNBC zal Buffett leiders van deze bedrijven in alfabetische volgorde ontmoeten. Het doel is dat hij de bedrijven begrijpt terwijl hij beslist of hij erin wil investeren. In een verklaring zei hij dat hij vastbesloten was om meer in deze bedrijven te investeren.

Voor zijn reis naar Japan werd gemeld dat Berkshire Hathaway Bank of America en Mizuho Securities had ingehuurd om zijn door yen gedomineerde obligaties te onderschrijven. De nieuwe obligatieverkoop komt een paar maanden nadat het bedrijf 115 miljard yen aan obligaties had opgehaald. Het bezit nu meer dan 1 biljoen Japanse obligaties.

De investeringen van Warren Buffet in Japan hebben het goed gedaan sinds hij zijn investering in 2020 deed. Zoals hieronder te zien is, zijn de vijf aandelen sindsdien met meer dan 40% gestegen.

Het aandeel Marubeni is sinds 2020 met 120% gestegen, terwijl Mitsui met meer dan 100% is gestegen. Evenzo zijn de Itochu-aandelen met 80% gestegen, terwijl Sumitomo en Mitsui met respectievelijk 40% en 60% zijn gestegen.

Voor Warren Buffett, een Amerikaan, kregen deze winsten echter te maken met tegenwind van de zwakkere Japanse yen. De Japanse yen is sinds 2020 met ruim 26% gedaald. Dit betekent dat de rendementen zijn geraakt door valutaomrekeningen.