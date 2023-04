AltSignals (ASI) presale overweldigt in de eerste fase. Is dit een goede kans?

AltSignals (ASI) is de laatste tijd een modewoord. Voor handelaren is het echter een van die tokens die pas in de beginfase een ruimte betreden: algoritmische handel. $ASI is het native token dat AltSignal’s platform voor kunstmatige intelligentie voor handelaren zal aandrijven.

$ASI bevindt zich pas in de eerste presale fase, met meer dan 48% van de tokens uitverkocht. De presale heeft meer dan $527.000 opgebracht, waardoor het een vroeg succes was. Je kunt hier deelnemen aan de presale voor vroege voordelen.

Wat is AltSignals en $ASI?

AltSignals dubs als een platform gebouwd door handelaren voor handelaren. Het in het VK gevestigde platform bestaat sinds 2017 en is populair geworden vanwege de veilige handelssignalen voor aandelen, forex en crypto. Op Trustpilot heeft AltSignals een waardering van 4,8 uit 5 sterren, met meer dan 503 beoordelingen. Meer dan 1500 gebruikers hebben zich aangemeld voor de VIP-handelsservice. AltSignals heeft ook meer dan 50.000 Telegram-leden, waardoor het een van de meest populaire op sociale media is.

Na een sterke vraag naar zijn diensten, lanceert AltSignals een door AI aangedreven platform genaamd ActualizeAI. Het AI-platform zal naar verwachting de kwaliteit van de gegenereerde signalen versterken en de reikwijdte van de gedekte financiële instrumenten vergroten.

Om de ActualizeAI-leden meer vrijheid en inkomstenmogelijkheden te geven, lanceert het AltSignals-team het $ASI-token. Het zal het AI-platform aandrijven en zal de eenheid van lidmaatschap zijn. $ASI geeft houders ook exclusiviteit voor platformprojecten en -initiatieven, inclusief prijstrekkingen.

De toekomst van AI-handelssignalen en de positie van ActualizeAI

Algoritmische handel wordt elke dag populair nu investeerders op zoek zijn naar een alfa-voordeel op de financiële markten en potentiële risico-nadelen willen overwinnen. Uit onderzoek van Greenwich Associates, gericht op senior trading executives in Noord-Amerika, bleek een groeiende belangstelling voor de uitvoering van AI-handel. Leidinggevenden noemden het zoeken naar liquiditeit en het minimaliseren van ontsporingen als belangrijkste redenen om AI te gebruiken.

Vanuit handelsoogpunt verbetert het gebruik van AI-voorspellende signalen de prestaties en helpt het ongunstige selecties te voorkomen. Als zodanig is investeren in deze ruimte een waardevolle onderneming die win-winsituaties zal opleveren voor de dienstverleners en hun klanten.

ActualizeAI belooft een revolutie teweeg te brengen in AltSignals en een vernieuwde signaalservice aan te bieden van het momenteel gebruikte AltAlgo™. Het verhoogt niet alleen het winstpercentage en de klanttevredenheid, maar het geeft de gemeenschap ook een stem door eigendom van het native token. Dit zijn enkele van de statistieken die vertellen dat dit een populair token zou kunnen zijn dat in 2023 golven zal maken in de cryptosector.

AltSignals prijsvoorspelling voor 2023

1 $ASI wordt nu verhandeld voor $0,015. De prijs zal naar verwachting $0,02274 zijn in de laatste fase van de presale. Analisten hebben tegen het einde van 2023 een prijs van $0,40 gereserveerd, wanneer het token op de belangrijkste beurzen zal zijn genoteerd. Dat vertegenwoordigt een prijsstijging van bijna 2.000% ten opzichte van de uiteindelijke voorverkoopprijs. Een dergelijke voorspelling is niet van tafel, aangezien nieuw gelanceerde en beursgenoteerde tokens in het verleden met wel 4.000% zijn gestegen.

Desalniettemin is een prudentiële prijsstijging van 1.000% realistischer voor het jaar naarmate het token liquiditeit verzamelt en meer investeerders zich bij de handelsgemeenschap voegen. Met onze projectie is een prijs van $0,25 waarschijnlijk op middellange termijn.

Is AltSignals het waard om te kopen?

Zeer weinig projecten zijn erin geslaagd om zo’n sterke presale aan te trekken als AltSignals. Dat is de eerste indicatie dat het een project is met een sterke vraag en waarschijnlijk zal groeien. Na het bovenstaande te hebben opgemerkt, is AltSignals om verschillende redenen de moeite waard om in te investeren.

$ASI zou een waardevolle munt kunnen zijn, omdat het een reeds bestaande community van handelaren aandrijft. De reeds bestaande steun zorgt ervoor dat $ASI soepel van de grond komt zodra het op de beurs komt.

$ASI is trouwens meer dan alleen een token om te kopen en vast te houden. Het geeft toegang tot handelssignalen van hoge kwaliteit die geld opleveren voor handelaren. Afgezien van de speculatieve rol is het token dus aantrekkelijk voor nieuwe en beginnende handelaren die op zoek zijn naar een deel van de handelswinsten.

ASI is ook een nieuw token. Het drijft een dienst aan die nog nooit eerder naar blockchain is gebracht. Door de beperkte concurrentie en het first-mover-voordeel kan $ASI een top- en waardevolle munt worden.