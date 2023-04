AUM van crypto exchange-traded products steeg met 67% in Q1 en overtrof activaprijzen met 34% YTD

De totale waarde van beheerd vermogen (AUM) voor crypto exchange-traded products (ETP’s) is in de eerste drie maanden van 2023 met 67% gestegen, volgens het laatste rapport met gedetailleerde statistieken.

Het rapport is op woensdag 12 april vrijgegeven door Fineqia International Inc. ( CSE: FNQ ), een beursgenoteerd bedrijf dat investeert in technologieprojecten in de begin- en groeifase en een schuldbewijzenbeheerder in het VK.

Digitale activa ETP’s AUM overtroffen onderliggende cryptoprijzen in Q1 met 34%

Een analyse van de wereldwijde op de beurs verhandelde producten (ETP’s) die cryptocurrencies als onderliggende activa hebben, toonde aan dat de totale waarde van deze producten in termen van beheerd vermogen in Q1 steeg van $20 miljard naar $33,3 miljard.

Ondertussen steeg de totale crypto-marktkapitalisatie van $800 miljard naar $1,19 biljoen. Dit wijst op een piek van 67% voor crypto-ETP AUM en een groei van 50% voor de marktwaardering van cryptocurrency gedurende het kwartaal. Volgens Fineqia wijst het verschil op een premiegroei van 34% in de instroom van ETP-investeringen ten opzichte van de marktwaardering van de onderliggende digitale activa.

In maart steeg het beheerd vermogen van crypto-ETP’s met 17%, terwijl de crypto-prijzen met 11% stegen. Het Fineqia-rapport van februari heeft het totale beheerd vermogen van crypto-ETP’s op $28 miljard gezet.

De analyse van 160 ETP’s, waaronder exchange-traded funds (ETF’s) en exchange-traded notes (ETN’s), toonde ook aan dat het beheerd vermogen van ETP’s met top- altcoins in het kwartaal met 1% steeg. Degenen die een mand met cryptocurrencies vertegenwoordigen, stegen echter met 14%.

Fineqia CEO Bundeep Singh Rangar gaf commentaar op de statistieken als indicatief voor het “opwaartse momentum” dat het eerste kwartaal van 2023 kenmerkte. Rangar merkte ook op dat de gegevens een hernieuwde interesse van investeerders in ETP’s voor digitale activa aan het licht brachten.

Bitcoin en Ethereum waren goed voor 93% van het totale crypto ETP AUM in Q1

De prijsstijgingen van Bitcoin en Ethereum in het kwartaal, die goed waren voor 71% en 52% in de winsten van het jaar tot nu toe, samen met de gerelateerde kapitaalinstroom, droegen bij aan de ETP’s AUM, merkten onderzoekers van Fineqia op in het rapport.

De stijging in van de prijzen van BTC en ETH waren belangrijke factoren, aangezien de twee grootste cryptovaluta’s naar marktkapitalisatie goed waren voor ongeveer 93% van het totale crypto ETP AUM in het kwartaal.

De prijs van BTC van $28.500 op 31 maart toonde een stijging van 21% ten opzichte van de prijzen die eind februari werden geregistreerd. Ook het vermogen onder beheer van ETP’s met bitcoin steeg met 21% – van $19,2 miljard naar $23,2 miljard. Een vergelijkbare trend werd waargenomen voor Ethereum, waarvan de prijs in dezelfde periode met 11% steeg, en zag de AUM van op ETH gebaseerde ETP’s met 11% stijgen – van $6,85 miljard naar $7,6 miljard.

De crypto ETP AUM-statistieken weerspiegelen de waarde van producten die worden aangeboden door topaanbieders zoals 21Shares AG, Grayscale Investment, VanEck, MorningStars en TrackInSight SAS. Alle gegevens waren afkomstig uit openbaar beschikbare bronnen, merkte Fineqia op in haar rapport.