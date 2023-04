Nu de prijs van Bitcoin stabiliseert, waarschuwt deze analist voor de hoop op de crypto-lente

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijs van Bitcoin schommelt rond het weerstandsniveau van $30.000 terwijl beleggers de laatste Amerikaanse inflatiegegevens en de positieve FOMC-minuten beoordelen. BTC is met meer dan 93% gestegen ten opzichte van het laagste niveau in 2022, waardoor het beter presteert dan goud, aandelen en andere activa.

Fed zorgt voor hoop

Bitcoin en altcoins hebben het goed gedaan en hopen dat de Fed het hoogtepunt van haar wandelcyclus nadert te midden van toenemende recessierisico’s. Uit gegevens bleek woensdag dat de totale inflatie in maart daalde tot 5,0%, het laagste punt sinds 2021.

Andere economische cijfers zijn de laatste tijd relatief zwak. Vorige week toonden gegevens van zowel ISM als S&P Global aan dat de PMI’s voor de industrie en de dienstensector in maart daalden. De productiesector doet het veel slechter, zelfs nu meer bedrijven hun productie naar de VS verplaatsen.

Ondertussen toonden vrijdag gepubliceerde gegevens aan dat de loongroei bleef dalen, zelfs toen het werkloosheidspercentage daalde tot 3,5%.

Daarom bestaat de kans dat de Fed het einde van haar wandelcyclus nadert. Uit woensdag gepubliceerde notulen bleek zelfs dat sommige Fed-functionarissen het pauzeren van renteverhogingen steunden om de situatie in de banksector te observeren.

“Verschillende deelnemers benadrukten de noodzaak om flexibiliteit en optionaliteit te behouden bij het bepalen van de juiste koers van het monetaire beleid, gezien de zeer onzekere economische vooruitzichten.”

Nu de Fed handelt als in een recessie en de rentecurve wordt omgekeerd, is de kans groot dat er binnenkort een spil zal komen.

Hoop op crypto lente

De prijs van Bitcoin bleef in een crypto-winter tijdens de agressieve fase van verkrapping door de Fed. Nu is er hoop dat we naar een crypto-lente gaan naarmate de monetaire omstandigheden stijgen. In een interview op dinsdag zei Mike Novogratz dat deze acties van de Fed meer mensen zouden kunnen aanzetten tot cryptovaluta. Hij verwacht dat de BTC-prijs zijn hoogste punt ooit zal hertesten.

In een verklaring zei Andrey Stoychev, projectmanager bij Nexo, dat hij gelooft dat er een crypto-lente aankomt. Hij haalde de recente implosies aan van belangrijke banken zoals Credit Suisse en Silicon Valley Bank. Met betrekking tot de volgende prijzen om naar te kijken, zei hij:

“Nu we op het prijsniveau van $30.000 zijn aangekomen, zijn we dicht bij de drempel van $32.000 voor het activum. Historisch gezien hebben we weerstand gezien bij $31.000 – $32.500. Als BTC $32,5K passeert, kunnen we mogelijk op weg zijn naar $34-38K. Hoewel de lente een onvoorspelbaar seizoen is en het nog vroeg is om de ‘crypto-winter’ volledig af te blazen, zijn dit gunstige tekenen voor de crypto-ruimte.”