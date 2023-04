Pi Network heeft de winnaars van de Q1-hackathon onthuld

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Pi Network, een toonaangevende speler in de crypto-industrie, onthulde de lijst van de hackathon van het eerste kwartaal die plaatsvond tussen 1 januari en 5 maart. De zeer succesvolle hackathon had meer dan 360 officiële inzendingen en meer dan 6.700 deelnemers van over de hele wereld.

De winnaars van deze hackathon waren ontwikkelaars in verschillende branches. Polls for Pi is een polling-dApp die het voor leden van de community mogelijk maakt om deel te nemen aan polls. In een verklaring heeft het Pi-team het team gecrediteerd voor het bouwen van een eenvoudige en gebruiksvriendelijke dApp voor de community.

De andere winnaar van de hackathon is Coinscro, een escrow-systeem en platform voor geschillenbeslechting. De ontwikkelaars hopen dat dit platform zal helpen om vertrouwen op te bouwen in peer-to-peer-transacties in het netwerk. Piketplace en Connect Social waren de andere projecten die wonnen tijdens de hackathon. In een verklaring zei de oprichter en hoofd product bij Pi Network:

“Het Pi Core-team werd niet alleen aangemoedigd door de honderden ingediende projecten, waaronder apps voor sociale media, marktplaatsen, blokverkenners, games en meer, maar ook door de tienduizenden pioniers die hielpen bij het beoordelen van elke inzending. Deze hackathon was een goede herinnering aan wat we weten dat waar is: het bouwen van het Pi-ecosysteem vereist de deelname van de hele gemeenschap.”

Pi Network is een zeer populair blockchain-project dat hoopt de grootste uitdagingen in de crypto-industrie op te lossen. Het maakt het bijvoorbeeld voor iedereen met een smartphone mogelijk om Pi Coin te minen. Deze munt is degene die zal worden gebruikt om transacties in het Pi-ecosysteem af te handelen.

Voorlopig kunnen houders van de Pi Coin deze echter niet inwisselen voor fiat-valuta’s zoals de Amerikaanse dollar, zoals ik hier schreef. De ontwikkelaars zeggen dat dit komt omdat het zich momenteel in een afgesloten mainnet bevindt en dat de munt in de nabije toekomst op beurzen zal worden vermeld.

Begin dit jaar namen verschillende beurzen, waaronder Huobi, de controversiële beslissing om Pi Coin-derivaten op de lijst te zetten, een stap die werd bekritiseerd door de ontwikkelaars.