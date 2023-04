Positieve katalysatoren kunnen de prijs van Metacade opdrijven in 2023

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijs van Metacade (MCADE) is de afgelopen dagen redelijk goed gebleven, aangezien het nieuw genoteerde token aan kracht wint. Het MCADE-token werd de afgelopen dagen verhandeld tegen $0,018, waardoor het volgens Coinbase een indicatieve marktkapitalisatie van meer dan $25 miljoen heeft.

Laatste Metacade nieuws

Een van de populairste onderwerpen van het cryptonieuws van de afgelopen dagen ging over Metacade, een nieuw blockchain-project in de game-industrie. De ontwikkelaars sloten eind maart de presale af, waarmee ze meer dan $16 miljoen ophaalden. Dit maakte het een van de beste symbolische verkopen van het jaar.

Daarna heeft Metacade verschillende krantenkoppen gehaald. Zo lanceerden de ontwikkelaars het token op Uniswap, de grootste gedecentraliseerde exchange ter wereld. Dit betekent dat gebruikers het token nu kunnen kopen en verkopen.

De ontwikkelaars hebben laten doorschemeren dat er binnenkort meer vermeldingen op exchanges zullen plaatsvinden. Zoals we hier schreven, is de planning dat het token op Bitmart zal worden vermeld in de week die eindigt op 16 april, gevolgd door MEXC in de laatste week van de maand. Historisch gezien doen cryptocurrencies het goed wanneer ze op grote beurzen worden vermeld. Bijvoorbeeld, de ICP van Internet Computer maakte onlangs een sprong nadat hij op Poloniex werd vermeld.

Daarom is de kans groot dat de MCADE-prijs het de komende maanden goed zal doen, aangezien meer beurzen zoals Binance, OKX en Crypto.com deze vermelden. Volgens de whitepaper zullen de meeste van deze noteringen in het tweede kwartaal plaatsvinden.

Metacade heeft ook ander belangrijk nieuws gehaald. Het token werd bijvoorbeeld geaccepteerd en vermeld op enkele van de grootste platforms ter wereld. Het is genoteerd op CoinGecko en CoinMarketCap, twee van de grootste cryptoprijzen trackers in de branche, en het token is genoteerd op Coinbase, de gigantische Amerikaanse gecentraliseerde beurs.

Ander belangrijk nieuws over Metacade was dat de ontwikkelaars de liquiditeitsblokkeringsperiode aankondigden. In een verklaring zeiden ze dat Liquidity tot 10 mei van dit jaar op slot gaat. Volgens deze website is 98,48% van de liquiditeit vergrendeld.

Terugkeer van de razende bull

De andere katalysator voor de Metacade-prijs is dat er tekenen zijn dat de razende stier in de cryptomarkt terugkeert. Op dinsdag overschreed Bitcoin het psychologische niveau van $30.000, wat betekent dat de prijs alleen al in 2023 met meer dan 80% is gestegen. Het presteerde beter dan andere financiële topactiva zoals de Nasdaq 100 en goud.

Deze prestatie is vooral te danken aan het toenemende optimisme dat de Federal Reserve op het punt staat haar wandelcyclus te beëindigen naarmate de economie vertraagt. De meeste analisten zijn het erover eens dat de Fed in mei de rente met 25 basispunten zal verhogen en daarna een strategische pauze zal inlassen.

Als dit gebeurt, zal de Fed zich aansluiten bij andere populaire centrale banken zoals die uit Canada, Australië en India die zijn gepauzeerd. Na het beëindigen van de renteverhogingen bestaat de mogelijkheid dat de meeste cryptocurrencies ook zullen blijven stijgen. Bitcoin is zelfs naar een hoogtepunt in meerdere maanden gestegen sinds de Fed haar renteverhogingen heeft verlaagd van 0,75% naar 0,50% naar 0,25%.

Daarom zijn sommige analisten, waaronder Mike Novogratz van Galaxy Digital, van mening dat Bitcoin de komende maanden naar het hoogste punt ooit van $67.000 zal stijgen. Als dit gebeurt, betekent dit dat andere altcoins zoals Metacade dit voorbeeld zullen volgen, omdat ze een nauwe correlatie hebben.

Katalysator voor productontwikkeling

De andere belangrijke reden waarom de MCADE-prijs zal stijgen, is dat de ontwikkelaars de game in de komende maanden zullen lanceren. Volgens de whitepaper wordt de klassieke arcadegame in het derde kwartaal van dit jaar gelanceerd. De lancering van meer externe games in de arcade en toernooien zal hierop volgen.

Zoals we hebben gezien bij andere spelplatforms zoals Gala Games en Sandbox, stijgen hun tokens meestal wanneer er grote product- of game-lanceringen zijn. De ontwikkelaars zullen ook metagrants lanceren om het ecosysteem te laten groeien.

Daarom zal een combinatie van een positieve macro-omgeving en productspecifieke upgrades de prijs van Metacade de komende maanden waarschijnlijk opdrijven.