Prijsvoorspelling Ethereum en de implicatie voor AltSignals (ASI)

De prijs van Ethereum steeg vrijdag parabolisch: de op een na grootste cryptocurrency ter wereld steeg naar het hoogste niveau sinds mei vorig jaar. ETH steeg naar een hoogtepunt van $2.137, wat zo’n 143% boven het laagste niveau in 2022 ligt. Dit is een teken dat de razende bull in de crypto-industrie is teruggekeerd, aangezien Bitcoin ook boven de $30.500 is gestegen. Wat betekent dit voor AltSignals (ASI)?

Ethereum stijgt na Shapella-upgrade

Het grootste cryptonieuws van de week was de activering van de Shapella-upgrade van Ethereum. Deze upgrade was de grootste gebeurtenis in de geschiedenis van Ethereum sinds de Merge in september vorig jaar plaatsvond. Hierdoor kunnen Ethereum-stakers hun munten opnemen.

Voordat de upgrade plaatsvond, was de consensus onder analisten dat de prijs van Ethereum sterk zou dalen naarmate er meer munten op de markt kwamen. Dit was echter niet het geval, aangezien de prijs van Ethereum de afgelopen dagen bleef stijgen.

Deze rally vond voornamelijk plaats vanwege de aanhoudende macro-gebeurtenissen. Woensdag gepubliceerde gegevens toonden aan dat de Amerikaanse inflatie daalde van 6% in februari tot 5,0% in maart van dit jaar, het laagste niveau sinds 2021. De prijs is de afgelopen 8 maanden achtereen gedaald.

Analisten zijn daarom van mening dat de Federal Reserve de komende maanden zal gaan draaien, nu de economie vertraagt. Vorige week toonden gegevens van zowel S&P Global als ISM aan dat de PMI’s voor de verwerkende industrie en de niet-verwerkende industrie van het land in maart daalden.

Uit aanvullende gegevens bleek dat de lonen in de VS bleven dalen, zelfs toen het werkloosheidspercentage daalde tot het laagste niveau in meer dan 50 jaar. De kans is dan ook groot dat de economie aan kracht verliest.

Fed-notulen die deze week werden gepubliceerd, toonden aan dat sommige leden er de voorkeur aan gaven de renteverhogingen in maart te onderbreken. De bank gaf ook aan dat de economie later dit jaar waarschijnlijk in een recessie terecht zou komen als gevolg van de recente bankencrisis.

In crypto en aandelen is slecht nieuws meestal goed nieuws, omdat het betekent dat de Fed zal ondersteunen. Zoals je je waarschijnlijk wel kan herinneren, vond de crypto-rally in 2021 plaats in een tijd dat de Fed agressief versoepelde,

Ethereum prijsvoorspelling

De dagelijkse grafiek laat zien dat de prijs van ETH de afgelopen dagen in een sterke bullish trend zat. Onderweg kwam het boven het belangrijke weerstandspunt uit op $2.040, het hoogste punt in augustus vorig jaar. Het vormde een gouden kruispatroon in maart toen de 200-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden een cross-over maakten.

De munt is ook boven het 23,6% Fibonacci Retracement-niveau gestegen. Daarom is de kans groot dat de munt zal blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende psychologische niveau van $3.000.

Implicaties voor Altsignals (ASI)

De terugkeer van de razende bull in de cryptomarkt is goed nieuws voor nieuwe en opkomende altcoins zoals Altcoins. AltSignals, opgericht in 2017, is een toonaangevend bedrijf dat cryptocurrencies, Binance-futures en forex-signalen levert. Het heeft een geweldige reputatie, zoals blijkt uit de TrustPilot-recensies.

De ontwikkelaars proberen het platform nu verder te laten groeien door kunstmatige intelligentie te integreren technologie. Als onderdeel van deze ontwikkeling bieden ze een tokenverkoop aan die gebruik zal maken van technologieën zoals machine learning, voorspellende modellering en natuurlijke taalverwerking. De nieuwe AI-stack in het platform staat bekend als ActualizeAI.

De ASI-token presale doet het goed, gezien de ontwikkelaars al tokens hebben verkocht ter waarde van meer dan $545.000. In mijn laatste artikel over AltSignals hadden ze zojuist ongeveer $400.000 opgehaald van het totale doel van $1,08 miljoen.

Daarom lijkt ASI, met elk verkocht token voor $0,015, een goedkope manier om mee te liften op het succes van kunstmatige intelligentie en de crypto-rally.

Er zijn verschillende redenen om in AltSignal te investeren. Ten eerste bevinden cryptocurrencies zich in een bull run waardoor ze hun hoogste punt ooit zouden kunnen bereiken. Als dit gebeurt, zullen de meeste tokens waarschijnlijk ook terugveren. Ten tweede is AltSignals al een winstgevend bedrijf met een levendige gemeenschap die de signalen van het platform ontvangt.

Ten derde bevat het het concept van AI, dat snel groeit na het succes van ChatGPT. Ten slotte is ASI te goedkoop en bestaat de mogelijkheid dat de prijs verticaal stijgt wanneer deze op beurzen wordt genoteerd. Je kunt hier deelnemen aan de presale van AltSignals.