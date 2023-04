Metacade’s MCADE prijsuitbraak staat voor de deur na BitMart-notering

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

De prijs van MCADE schommelt tussen $0,22 en $0,015 sinds het token op CoinMarketCap werd vermeld.

Crypto-analisten en investeerders hadden verwacht dat de notering op Uniswap een aanzienlijke prijsstijging zou veroorzaken, hoewel dat niet uitkwam. Hoewel beleggers zich zorgen maken over de prijsstagnatie sinds het einde van de presale van Metacade, geloven de meesten dat het token consolideert na weken van geconcentreerde activiteiten.

MCADE notering op BitMart

Volgens de informatie op de officiële website van Metacade op het moment van schrijven, resteren er nog maar ongeveer drie dagen voordat het MCADE-token op de BitMart-crypto-uitwisseling wordt vermeld.

Net als de presale van Metacade en de daaropvolgende notering van MCADE op Uniswap, heeft de notering van MCADE op BitMart voor veel opschudding gezorgd onder beleggers. De meerderheid verwacht dat de aanbieding een prijs zal activeren, aangezien het de eerste gecentraliseerde cryptocurrency-uitwisseling zal zijn die het token vermeldt.

Sommigen zijn echter sceptisch over de impact die de notering op BitMart op het token zal hebben, aangezien het momenteel onder de uiteindelijke voorverkoopprijs handelt. Maar in de meeste gevallen, zoals blijkt uit het meeste token-listing crypto-nieuws, resulteert een notering op gedecentraliseerde beurzen (DEX’s) niet in zoveel tractie als notering op gecentraliseerde beurzen (CEX’s).

Hoe ver zal de prijs van MCADE naar verwachting stijgen?

MCADE testte tijdens het weekend een historisch dieptepunt van $0,01498 en veroorzaakte schokgolven onder investeerders, aangezien het token niet voorbij de presale prijs was gekomen, zelfs niet na notering op CoinMarcketCap en Uniswap.

Op dit moment zijn alle ogen gericht op het prijsniveau van $0,022, de prijs van het token aan het einde van de presale. De meeste analisten hopen dat het token na de notering op BitMart boven dit niveau zal uitkomen en waarschijnlijk eind april zal stijgen naar $0,1 nadat MEXC Global het token op de lijst heeft gezet.

Is Metacade een goede investering?

Hoewel Metacade nog een nieuw project is, is het enorm populair geworden onder gamers, game-ontwikkelaars en crypto-investeerders die tijdens de Metacade-presale die net is geëindigd, het MCADE-token hebben gekocht.

Ondanks het feit dat het MCADE-token nog geen significante bullish trend heeft gemaakt sinds de presale is geëindigd, wordt verwacht dat de toegenomen activiteit op het Metacade-platform en de notering op verschillende gecentraliseerde beurzen, waaronder de aanstaande BitMart-notering, een aanzienlijke stijging van de prijs van MCADE zal veroorzaken.

Om te bewijzen dat het menens is, kondigde Metacade onlangs zijn eerste samenwerking aan met Metastudio, een revolutionair nieuw gamingbedrijf dat zich richt op het leveren van opwindende, avant-gardistische en frisse mobiele games aan de Metacade-arcade.

Volgens de whitepaper van het project wordt verwacht dat Metacade in het tweede kwartaal van 2023 meer samenwerkingsverbanden aangaat met play-to-earn-projecten, een verdere CEX-notering krijgt, meer gamingcommunity-weggeefacties en -wedstrijden lanceert en hun universele online ontmoetingsplaats voor alles wat met GameFi en P2E te maken heeft, lanceert. Al deze activiteiten zullen hoogstwaarschijnlijk een grotere vraag naar MCADE-token stimuleren, aangezien het token de ruggengraat is van het Metacade-ecosysteem.

Naast notering op verschillende cryptocurrency exchanges zou een verhoogde vraag naar MCADE extra kracht bieden aan de bullish vooruitzichten van het token.