Beste Stoxx 50 aandelen nu de blue-chip-index stijgt naar het hoogste punt in 16 jaar

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De Euro Stoxx 50-index is gestegen naar het hoogste niveau sinds 2007, nu beleggers massaal terugkeren naar Europese aandelen. De index steeg naar een hoogtepunt van €4.376, waarmee de winst sinds het begin van het jaar op 14% kwam. Het presteerde beter dan zijn wereldwijde collega’s zoals de Nasdaq 100, S&P 500 en de Dow Jones.

Best presterende Europese aandelen

De Euro Stoxx 50-index is gestegen, gezien het sentiment op de Europese markten ook is gestegen. Het is vermeldenswaard dat de EUR/USD-wisselkoers met meer dan 15% is gestegen ten opzichte van het laagste niveau in 2022.

Deze rally vond plaats toen duidelijk werd dat de Europese economie het beter deed dan verwacht. Eind 2022 was de algemene mening onder beleggers dat het blok door een diepe recessie zou gaan als de energieprijzen zouden stijgen. Dit mocht niet zo zijn, aangezien de aardgasprijzen tot het laagste punt sinds 2021 zijn gedaald.

De meeste Stoxx-beleggers staan dit jaar in het groen. Hermes, het gigantische luxe merk, zag de voorraad dit jaar met 34% stijgen. Het bedrijf heeft het goed gedaan, aangezien de vraag naar deze producten in China enorm is gestegen.

LVMH, het moederbedrijf van Tiffany, Dior, Fendi en Givenchy, zag zijn aandelen dit jaar met 28% stijgen. Zoals ik in dit artikel schreef, stegen de omzet en winstgevendheid van het bedrijf in het eerste kwartaal. Deze groei heeft het vermogen van Bernard Arnaut opgedreven tot meer dan $212 miljard.

https://www.youtube.com/watch?v=hyz4ax_-0JQ&pp=ygUMbHZtaCByZXZlbnVl

De aandelenkoers van Stellantis is met 28% gestegen doordat de vraag naar zijn voertuigen toenam. Andere toppers in de Stoxx 50-index zijn Adidas, Bayer, L’Oréal en Inditex. Bayer-aandelen zijn gestegen terwijl het bedrijf doorgaat met zijn ommekeer. Aan de andere kant heeft Adidas een sprong gemaakt ondanks de recente Kanye West-crisis.

De enige Stoxx-index die dit jaar in het rood staat, is Vonovia, het gigantische Duitse vastgoedbedrijf. Het aandeel is met meer dan 12% gedaald. De andere grootste achterblijvers in de index zijn TotalEnergies, EssilorLuxottica, KONE en ING.

Euro Stoxx 50 technische analyse

Stoxx-grafiek door TradingView

De daily chart laat zien dat de Stoxx 50-index de afgelopen maanden in een sterke bullish trend verkeerde. Tijdens de stijging veranderde de index de weerstand van €4.323 in een steunpunt. Dit was het hoogste niveau op 6 maart van dit jaar.

De index wordt ondersteund door de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA). Ook is de Stochastic Oscillator boven het overboughtniveau uitgekomen. Daarom zal de index waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende psychologische niveau van €4.500.