Bitcoin bereikt psychologische niveau van $30.000: is dit een kans om in AltSignals te investeren?

Jayson is de hoofdnieuwsredacteur bij Invezz en houdt toezicht op het team van verslaggevers, analisten en de strategische richting… lees meer

De markt voor cryptocurrency presteert de afgelopen weken goed. Een paar dagen geleden brak Bitcoin voor het eerst dit jaar voorbij het psychologische niveau van $30.000, terwijl geld de cryptomarkt binnen blijft stromen.

Ether, de op een na grootste cryptocurrency qua marktkapitalisatie, bereikte ook een hoogtepunt in 11 maanden in het weekend na de succesvolle voltooiing van de Shanghai-upgrade van het Ethereum-netwerk.

De rally van de twee grootste cryptocurrencies van de afgelopen weken zou meer investeerders naar de markt kunnen trekken. Beleggers zouden op zoek kunnen zijn naar munten die uitstekend kunnen presteren op middellange en lange termijn, en AltSignals zou een van de tokens kunnen zijn om te overwegen.

AltSignals is een nichegericht project dat cryptocurrency-handelaren bedient. Met het groeiende aantal handelaren in de crypto-ruimte, zouden het token en platform de komende maanden en jaren door duizenden kunnen worden gebruikt.

Laten we hier verder op ingaan en kijken waarom AltSignals een interessant project kan zijn voor investeerders om te overwegen.

Biedt AltSignals een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid?

Het korte antwoord hierop is dat AltSignals een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid voor beleggers kan bieden.

AltSignals is een platform dat handelaren voornamelijk signalen biedt voor cryptocurrencies en futures. Het platform biedt ook signalen voor andere activaklassen, waaronder forex, CFD’s en aandelen.

Het platform maakt gebruik van een AI-stack waarmee machine learning, voorspellende modellering en natuurlijke taalverwerking (NLP) kunnen worden gebruikt. dankzij het gebruik van deze technologieën verhoogt AltSignals het volume en de nauwkeurigheid van de signalen die het levert.

Het belangrijkste kenmerk van AltSignals is de ActualizeAI, een volledig geautomatiseerde functie die 24/7 handelsmogelijkheden heeft. De cryptocurrency-markt is momenteel $1,2 biljoen waard en zou de komende jaren enorm kunnen groeien.

Door de groei van de markt kunnen meer handelaren binnenstromen en kunnen ze de diensten van platforms zoals AltSignals nodig hebben. Hoe hoger de acceptatiegraad van AltSignals, hoe meer de waarde van het token zou kunnen stijgen.

AltSignals probeert het voor handelaren gemakkelijker te maken om een breed scala aan cryptocurrencies en andere financiële activa te verhandelen, en dit is een platform dat velen zouden kunnen gebruiken.

ASI, het native token van het AltSignals-platform, bevindt zich momenteel in de presale fase en wordt verkocht voor $0,012 per munt.

Na de presale zou ASI worden genoteerd op enkele gedecentraliseerde en gecentraliseerde crypto-exchanges, waardoor het beschikbaar kan worden voor miljoenen investeerders over de hele wereld. Het wachtende nut van ASI en zijn potentiële notering op beurzen zou het token de komende maanden en jaren hoger kunnen laten stijgen.

Zal AltSignals een waarde van $0,50 bereiken in 2025?

Zoals hierboven vermeld, bevindt ASI zich nog in de presale en wordt het verkocht voor $0,012 per token. De cryptomarkt zou echter op het punt kunnen staan om een nieuwe bullmarkt te betreden.

Als de bullmarkt de komende maanden plaatsvindt, zou deze zich kunnen uitstrekken tot in 2024 en 2025. ASI zou kunnen profiteren van de aanstaande Bull Run.

Naast de potentiële bullmarkt heeft AltSignals verschillende functies die het voor zijn gebruikers wil uitrollen. De lancering van ActualizeAI en andere functies in de komende maanden en jaren zou de acceptatiegraad van het platform kunnen verhogen. Hoe hoger de acceptatiegraad, hoe hoger de potentiële waarde van ASI.

Als de marktomstandigheden overeenkomen, zou ASI tegen 2025 de grens van $0,50 kunnen bereiken, wat een opmerkelijke ROI voor beleggers vertegenwoordigt.

Wat is DYDX?

Als je al een tijdje in de crypto-ruimte zit, heb je waarschijnlijk wel eens van DYDX gehoord. Dit is een niet-bewarende gedecentraliseerde cryptocurrency-exchange die dient om de werking van laag 2 te vergemakkelijken en handelaren, liquiditeitsverschaffers en partners toestaat.

Net als bij andere toonaangevende gedecentraliseerde beurzen zoals Pancakeswap en Uniswap, maakt DYDX het voor gebruikers mogelijk om te investeren in cryptoprojecten en ook de tokens te verhandelen.

Het native token, DYDX, stelt houders in staat winst te maken via token staking en kortingen op handelskosten.

Is DYDX veilig?

Op dit moment is DYDX de grootste gedecentraliseerde beurs ter wereld, met een dagelijks handelsvolume van bijna $1 miljard. Als toonaangevende DEX is DYDX populair onder investeerders en handelaren in cryptocurrency.

Wat is AltSignals?

AltSignals is een handelsplatform dat signalen biedt voor crypto, forex, CFD en aandelenactiva. Het doel van het team is om enkele van de problemen aan te pakken waarmee handelaren op de financiële markten worden geconfronteerd.

Met het ActualizeAI-product wil AltSignals zijn gebruikers volledig geautomatiseerde en 24/7 handelsmogelijkheden bieden. Het product kan gebruikers helpen om van nauwkeurigere transacties te genieten, handelsinvoeringen te bepalen en uitstekende risicobeheerstrategieën te gebruiken.

Het ASI-token kan handelaren toegang geven tot het AltSignals-platform en alles wat dit te bieden heeft.

Je vindt meer informatie over de presale van AltSignals door de website te bezoeken.

Hoe werkt AltSignals?

Het belangrijkste hulpprogramma van AltSignal is het verstrekken van handelssignalen aan handelaren voor verschillende activaklassen, waaronder forex, crypto, aandelen en CFD’s. Om dit te doen, maakt AltSignals gebruik van AltAlgo, een tool die is ontworpen om grafieken en indicatoren te vereenvoudigen.

Het team van AltSignals werkt ook aan de lancering van het ActualizeAI-product. Het product zou patronen in marktgegevens kunnen identificeren, waardoor gebruikers de voorsprong krijgen die ze nodig hebben om weloverwogen transacties te doen.

AltSignals werkt aan de integratie van voorspellende modellering in het ActualizeAI-product om de gegenereerde signalen te stimuleren.

Op welke manier zal AltSignals de handel in de branche veranderen?

AltSignals zou een positieve impact kunnen hebben op de algehele cryptocurrency-handelsindustrie, voornamelijk dankzij het ActualizeAI-product.

Met ActualizeAI zou AltSignals een groot pijnpunt voor handelaren kunnen oplossen. De oplossing zou het voor handelaren gemakkelijker kunnen maken om signalen te genereren, waardoor het hele handelsproces voor meer mensen toegankelijk wordt.

AltSignals kunnen handelaren helpen bepalen wanneer ze transacties moeten aangaan en beëindigen, winstniveaus moeten nemen en verlies moeten stoppen. Dit zijn de belangrijkste stukjes informatie die handelaren nodig hebben, en als ze er toegang toe hebben, kunnen meer mensen naar het crypto-handelsecosysteem worden getrokken.

Is cryptocurrency een goede investering voor de lange termijn?

De geschiedenis heeft aangetoond dat investeerders in cryptocurrency op de lange termijn enorme winsten kunnen opleveren. Door in de juiste projecten te investeren, kunnen investeerders binnen enkele maanden of jaren een gezonde ROI behalen.

Bitcoin en Ether, de twee grootste cryptocurrencies qua marktkapitalisatie, hebben vroege investeerders duizenden percentages rendement opgeleverd. Dogecoin en Shiba Inu, de twee toonaangevende meme-munten, hebben investeerders binnen een paar jaar na hun lancering ook enorme opbrengsten opgeleverd.

Sinds de lancering van Bitcoin in 2009 is er geen activaklasse geweest die beter heeft gepresteerd dan cryptocurrencies.

Zijn handelstokens een goede investering voor de lange termijn?

Handelstokens zijn nichegerichte tokens en kunnen uitstekende investeringsopties zijn voor de lange termijn. De crypto-marktkapitalisatie bedraagt ongeveer $1,2 biljoen, nog steeds ver onder de $3 biljoen die in november 2021 werd geregistreerd.

Als de bullmarkt terugkeert, zou de marktkapitalisatie hoger kunnen stijgen en zouden meer mensen cryptocurrencies kunnen verhandelen. Naarmate meer handelaren en fondsen de cryptomarkt betreden, kunnen handelstokens zoals ASI uitstekende investeringsmogelijkheden bieden, aangezien hun nut zou kunnen toenemen.

Is AltSignals het waard om te kopen?

Door de AltSignals-website te doorlopen en de whitepaper te lezen, is het duidelijk dat het project veel belooft. Als het ontwikkelingsteam zich aan de tijdlijn houdt en producten zoals ActualizeAI lanceert, zou AltSignals een massale acceptatie kunnen krijgen onder cryptocurrency- en forextraders.

Met een toename van de utility zou ASI de komende maanden en jaren hoger kunnen stijgen. De prestaties van ASI kunnen ook afhangen van de fundamentele omstandigheden van de bredere cryptocurrency-markt.