Metacade bereikt belangrijke mijlpaal nu MCADE live gaat op BitMart

Metacade (MCADE) is vandaag de headliner op crypto-nieuwspagina‘s met zijn eerste vermelding op een CEX-platform. En aangezien deposito’s worden geopend op de belangrijkste cryptocurrency-exchange BitMart, zou dit het moment kunnen zijn om MCADE en HODL te kopen als een investering op lange termijn.

Het is mogelijk dat de actuele notering van vandaag op BitMart de interesse in MCADE binnen de secundaire markt zou doen exploderen naarmate meer mensen willen investeren in een project dat een revolutie teweeg zal brengen in het Web3 gaming-ecosysteem.

Metacade is met name pas 13 dagen live op de markt en met een solide basis in zijn ontwikkeling, zal het waarschijnlijk de hype waarmaken die het heeft aangekondigd als een van de belangrijkste investeringsdoelen voor 2023.

Metacade bereikt opnieuw een belangrijke mijlpaal

Hoewel de heersende marktomstandigheden een rol hebben gespeeld bij het beperken van de opwaartse ruimte voor de Metacade-prijs, blijft het geroezemoes rond het GameFi-project bestaan naarmate er meer mijlpalen op de routekaart worden bereikt. Sommige commentatoren hebben opgemerkt dat de notering op beurzen in de top 20 (voor BitMart) en top 10 (MEXC) een “springplank” voor MCADE zou kunnen zijn.

In een AMA op maandag benadrukte Rusell Bennet, CEO van Metacade, de BitMart-lijst als een van de belangrijkste mijlpalen voor MCADE in wat een paar drukke weken zullen worden op het gebied van projectontwikkeling. Bennet zegt dat Metacade meerdere topuitwisselingen heeft ingeschakeld voor vermelding, maar veel hiervan zullen komen zodra het product live gaat.

Beleggers in de crypto-ruimte hebben misschien opgemerkt dat beursvermeldingen vaak samenvielen met een prijsstijging voor tokens en dat MCADE live snel op zeer vertrouwde beurzen komt. Eind april en de eerste week van mei zal Metacade genoteerd staan op ‘s werelds grootste DEX-platform Uniswap en twee van de meest populaire handelsplatformen (BitMart en MEXC Global).

Voor BitMart zijn MCADE-stortingen vandaag geopend, terwijl de handel op 20 april zal beginnen en opnames op 21 april mogelijk worden gemaakt.

MCADE is ook al live op de toonaangevende sites voor het verzamelen van marktgegevens CoinMarketCap en CoinGecko, waardoor de community niet alleen de marktprestaties kan volgen, maar ook het algehele gemeenschapsgevoel over het token. CoinGecko laat bijvoorbeeld zien dat 86% van de mensen positief is over MCADE.

Metastudio is de eerste grote stap in de groei van Metacade

Grote partnerschappen zijn een belangrijke indicator van vertrouwen in het project en zijn in veel gevallen, zoals te zien is bij projecten als The Sandbox en Axie Infinity, een katalysator geweest voor de interesse van investeerders in het native token dat het ecosysteem aandrijft.

Volgens de hoofdroutekaart lanceert Metacade later dit jaar de gaming arcade, en de website van het project belicht het tweede kwartaal van 2023 voor meer partnerschappen met gevestigde play-to-earn-projecten. In het derde kwartaal valt het langverwachte klassieke arcade GameFi-platform weg, met P2E-initiatieven gecombineerd met competitieve programma’s om MCADE-houders de kans te geven meer uit hun vermogen te halen.

Een goed teken van verdere ontwikkeling in dit opzicht. In de aanloop naar de hoofdlancering is Metacade de eerste grote samenwerking aangegaan met game-ontwikkelaar Metastudio. Het team rond Metastudio maakt al tientallen jaren deel uit van het wereldwijde gaming-ecosysteem, wat platform- en game-releases met Metacade enorm zou kunnen helpen.

Hoewel de gamestudio dus een grote rol zal spelen in het gamingaanbod van Metacade, zal de directe aandacht voor MCADE-houders waarschijnlijk de privéverkoop van Metastudio zijn die begin volgende maand live gaat.

Op 1 mei wordt Metastudio gelanceerd voor zijn gemeenschap en vervolgens wordt de onderhandse verkoop aan de Metacade community geopend, die op 8 mei wordt verwacht. Daarna gaat op 15 mei een openbare verkoop van start.

In aanmerking genomen, zouden MCADE-houders een enorme kans kunnen hebben om een NFT-aandeel in een ander veelbelovend project te bemachtigen.

Is investeren in MCADE de moeite waard in 2023?

Zoals eerder benadrukt, zou Metacade een van de grootste GameFi-projecten voor 2023 kunnen worden. Dat zal te danken zijn aan de unieke benadering van zijn gaming-ecosysteem, met een alles-in-één aanbod voor game-ontwikkelaars, investeerders en game-enthousiastelingen. van de reden waarom de presale van MCADE zo snel uitverkocht was.

De huidige prijs van MCADE suggereert dat het token niet de verwachte stijging heeft meegemaakt die gepaard gaat met het live gaan op de secundaire markt. MCADE/USD handelt momenteel ongeveer 14% lager ten opzichte van het hoogste punt ooit, net boven $0,019 op 14 april 2023. Het is echter ook bijna 13% hoger dan zijn laagste prijs ooit rond $0,014 op 16 april 2023.

Maar verschillende katalysatoren voor de MCADE-prijs kunnen worden gecombineerd om de prijs de komende maanden hoger te zien stijgen. Deze omvatten het algehele vertrouwen in het project en een ommekeer in het marktsentiment, waarbij cryptocurrencies naar verwachting een nieuwe bullmarkt zullen betreden na de turbulentie van de bearmarkt in 2022.

Tegen de huidige prijzen heeft MCADE na de presale niet veel indruk gemaakt. Voorspellingen zijn echter dat de prijs de grens van $0,1 zou kunnen overschrijden en zelfs zou kunnen stijgen tot $0,5 voor het einde van 2023. De vooruitzichten maken Metacade een koopje tegen prijzen onder de huidige prijs van $0,017, vooral gezien de marktkapitalisatie van $23,5 miljoen.