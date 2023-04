Stablecoin wet: reactie van experts varieert van ‘voordeel van de digitale token-economie’ tot ‘innovatie onderdrukken’

Jayson is de hoofdnieuwsredacteur bij Invezz en houdt toezicht op het team van verslaggevers, analisten en de strategische richting… lees meer

Stablecoin-regelgeving in de VS zou kunnen vereisen dat aanbieders van stablecoins reserves aanhouden die hun munt op “minstens één-op-één-basis” zouden ondersteunen. Terwijl grote stablecoin-entiteiten zoals Tether (USDT) en USD Coin (USDC) zich al aan deze richtlijn houden, degenen die dat niet doen riskeren een boete van $1 miljoen of tot vijf jaar gevangenisstraf.

Het wetsvoorstel bevat ook discussies over een pauze op nieuwe stablecoins die worden ondersteund door andere cryptocurrencies. Het bevat ook een discussie over digitale valuta van de centrale bank.

Natuurlijk is de reactie van experts op een mogelijke stap voorwaarts in de regelgevende ruimte gemengd.

Tether: stabelcoin wet ‘zal de digitale token-economie ten goede komen’

Tether, misschien wel de meest bekende stablecoin en op twee na grootste cryptocurrency qua marktkapitalisatie, zei in een verklaring dat een wetsvoorstel “de broodnodige duidelijkheid” zou kunnen bieden aan fintech en andere instellingen die de crypto-ruimte willen betreden.

Regelgevende autoriteiten zouden “het grotere doel van modernisering van ons betalingssysteem moeten verwoorden,” voegde de verklaring eraan toe. Als dat het geval is, zal verbeterde duidelijkheid over de regelgeving “de digitale tokeneconomie ten goede komen.”

Stefan Rust: wetgevers moeten ‘de aandacht heroriënteren’

Stefan Rust, CEO van Truflation, zei in een verklaring dat Amerikaanse wetgevers de rekening voor cryptocurrency beschouwen als een poging om de consument te beschermen. Er staat echter “heel, heel weinig” in de rekening dat gebruikers superieure bescherming biedt.

In plaats daarvan zal het alleen maar “innovatie verstikken” door te garanderen dat bestaande financiële grootmachten “macht en rijkdom geconcentreerd” houden en ervoor zorgen dat “belastinginners blijven innen”, voegde Rust toe.

Het lijkt “duidelijk” dat wetgevers in de VS en elders in de wereld “achter crypto aanzitten”, aangezien stablecoins een potentiële bedreiging vormen voor de dominantie van de Amerikaanse dollar en de euro. Hij schrijft:

“Aangezien zowel de VS als de EU ontelbare uren besteden aan wetgeving tegen een innovatieve sector die tot nu toe slechts een fractie van de marktwaarde van goud vertegenwoordigt, zijn de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) echter op zoek naar nieuwe valutaoplossingen. En nu deze wereldwijde krachtpatser de G7 heeft overtroffen in economische groei, China zijn grenzen heeft geopend voor crypto en de VAE nu renminbi accepteert voor deals met vloeibaar aardgas, kan het Westen er beter aan doen om zijn aandacht opnieuw te richten.“

Mike Colonnese: ‘positief voor de industrie’

Mike Colonnese, algemeen directeur van HC Wainwright & Co en senior crypto-analist, merkte in een onderzoeksnota op dat de stablecoin-wet de eerste grote crypto-wetgeving vertegenwoordigt die in 2023 wordt voorgesteld.

Hij schrijft dat duidelijkheid voor aanbieders van stablecoin “positief is voor de sector” en “meer investeerders in staat zal stellen vertrouwd te raken met de sector”.