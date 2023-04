Verkoopdruk waardoor de prijs van Bitcoin daalt: wat nu voor BTC?

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

De prijs van Bitcoin heeft sinds eind maart een aanzienlijke prijsstijging gezien. BTC steeg vrijdag boven de $30.100 voordat het begon aan wat volgens de meesten een prijscorrectie is. De prijs van Bitcoin is tussen half maart en half april met zo’n 50% gestegen.

On-chain data lijken te suggereren dat, hoewel de cryptomarkt aan de oppervlakte nog steeds bullish is, tekenen van potentiële verkoop duidelijk zijn bij een veel diepere blik.

Stijging van het sociale volume in de richting van BTC

De dramatische stijging van de prijs van BTC boven de $30.000 resulteerde in een stijging van het sociale volume in de richting van BTC met 81% op maandbasis. Bitcoin was echter niet de enige cryptocurrency die een golf van sociale vermeldingen meemaakte. Stablecoins en altcoins zagen de afgelopen maand ook een stijging in sociale vermeldingen, aangezien de algemene cryptomarkt tekenen vertoonde van een sterk bullish herstel.

Volgens Santiment is een hoge sociale vermelding meestal een bearish signaal en wijst het erop dat handelaren de marktomstandigheden beschouwen als het hoogste niveau hebben bereikt en dus overgaan op winstneming.

Om het argument van Santiment te ondersteunen, tonen whales geen significante interesse aangezien transacties ter waarde van meer dan $100.000 binnen het normale bereik vielen. Bovendien zijn de discussies over cryptocurrencies in het algemeen ook afgenomen, hoewel dit niet echt een indicator is, aangezien FOMO de discussies op elk moment zou kunnen hervatten.

Wat nu voor de prijs van Bitcoin?

De 365-dagen Market Value to Realized Value (MVRV) ratio is aan het stijgen. De indicator is in een tijdsbestek van ongeveer 30 dagen gestegen van de neutrale lijn naar iets minder dan 30%.

Normaal gesproken plaatst een doorbraak van meer dan 30% bitcoin in de gevarenzone, synoniem voor prijscorrecties. In het verleden (november 2021, december 2020 en september 2019) heeft een stijging van de MVRV-ratio boven de 30% geleid tot een prijsdaling.

Afgaande op trends uit het verleden, is de prijs van bitcoin kwetsbaar voor een prijscorrectie, aangezien de MVRV-ratio bijna de 30% nadert. Er vindt ook een bearish crossover plaats op de technische indicator Moving Average Convergence Divergence (MACD) die hetzelfde suggereert.