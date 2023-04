Welke aandelenindex is het beste? S&P 500 bovenaan sinds crash van 2008, DAX en Nikkei daarna – Een rapport

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Dit is deel één van een serie over de prestaties van beursindexen wereldwijd. Dit artikel zal zich concentreren op een algemeen overzicht op hoog niveau, terwijl de daaropvolgende rapporten meer gedetailleerd zullen zijn in de prestaties van elke respectieve index/land, en wat de toekomst in petto heeft voor elk land/regio. Als je feedback of verzoeken voor gesimuleerde portfolio’s/modellen/analyses heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Ik heb nogal wat analyses gepubliceerd over de kracht van beleggen op de lange termijn.

Meest recentelijk nam dit de vorm aan van een stuk vorige week waarin de prestaties van een gesimuleerde portefeuille werden geanalyseerd die precies op de marktpiek begon.

Maar dat artikel keek naar de Amerikaanse aandelenmarkt. Aangezien de VS de grootste economie ter wereld is, om nog maar te zwijgen van het feit dat de Amerikaanse dollar de wereldwijde reservevaluta is (waarom dat zo is lees je trouwens hier), komt een enorm deel van het financiële onderzoek en de media uit de VS.

Maar wat betreft beursindexen, was dit de beste plek om te beleggen? Laten we eens kijken hoe de VS het heeft gedaan in vergelijking met andere landen in de afgelopen 14 jaar – de periode na de Grote Financiële Crash – en of beleggers de juiste beslissing hebben genomen als ze blindelings een S&P 500-indexfonds hebben gekocht.

De Amerikaanse aandelenmarkt presteerde beter dan welke andere dan ook

Het korte antwoord is ja, de VS is de afgelopen 15 jaar een hoogstandje geweest.

Ik heb de rendementen van de belangrijkste beursindices sinds januari 2009 in onderstaande grafiek uitgezet. Dit valt min of meer samen met het dieptepunt van de financiële crisis (in ieder geval binnen een paar maanden).

De grafiek laat zien hoe goed de S&P 500 het heeft gedaan. De Duitse DAX en de Japanse Nikkei staan respectievelijk op de tweede en derde plaats, maar het komt niet zo dichtbij.

Sinds 2018 hebben de VS zich echt gescheiden van de massa, en we zullen deze periode binnenkort in detail bekijken. Laat me echter eerst de bovenstaande resultaten op een meer coherente manier presenteren, aangezien de vorige kaart eruitziet als het kleurboek van een vierjarige.

Hieronder worden de rendementen van elke respectievelijke index weergegeven vanaf januari 2009 tot vandaag (april 2023), een periode van meer dan 14 jaar.

Waarom deden Amerikaanse aandelen het beter?

Daarom is de S&P 500 sinds de Grote Financiële Crisis in 2008 uit het veld verdwenen. Laten we eens kijken waarom en wanneer dit gebeurde, want hier zit een goede les in voor beleggers.

De verleiding is groot om naar de eerste grafiek in dit stuk te kijken en te verklaren dat de S&P 500 de afgelopen jaren pas echt uit elkaar is gelopen. Maar dat is niet echt het geval. In feite is dit een demonstratie van de kracht van samengesteld beleggen en hoe kleine verschillen in de loop van de tijd optellen.

Hoewel de bovenstaande grafiek de kloof laat zien tussen de indexen van de VS en die van andere landen die sinds COVID als paddestoelen uit de grond schieten, zijn de onderstaande de rendementen over de periode tijdens de pandemie (vanaf januari 2020, met COVID-vrees dat de markten in maart 2020 zullen toeslaan). De VS staan bovenaan, maar het is erg krap.

Maar deze steekproef begint in 2020, 11 jaar na de eerdere steekproef (beginnend in 2009), waar de S&P 500 al vrij van het veld was.

Het laat dus zien hoe kleine verschillen in de loop van de tijd toenemen, zoals een Formule 1-auto die elke ronde 0,1 seconde sneller rondt – over een hele race is dat een aanzienlijk verschil.

Als we de rendementen op zichzelf presenteren, kunnen we zien dat de S&P 500 momenteel 27% is gestegen in vergelijking met zijn waarde aan het begin van 2020, met de CAC 40 (Frankrijk), Nikkei 225 (Japan) en S&P TSX (Canada) allemaal boven 20%.

Op zichzelf niet ver verwijderd van een fotofinish, maar het verschil van de eerste naar de tweede plaats tussen 2009 en 2023 is 358% (S&P 500) versus 226% (DAX, die tijdens de periode van de pandemie vijfde is op de onderstaande grafiek).

Om het punt nog eens anders te illustreren, zien we hieronder de gemiddelde jaarlijkse rendementen over de 14-jarige steekproef.

De S&P 500 staat op de eerste plaats met een gemiddeld rendement van 11,28%. Dat is 2,64% beter dan de Duitse DAX-index op de tweede plaats. En die 2,64% verklaart de kloof tussen het rendement van 358% van de S&P 500 en het rendement van 226% van de DAX.

Het lijkt dus misschien een relatief klein bedrag, maar als je op de lange termijn kleine bedragen bij elkaar optelt, worden ze niet zo klein. Daarom zijn zaken als vergoedingen en andere kosten – slippage, bewaring, enz. – ook zo belangrijk.

Wat drijft de voorsprong van de VS?

We hebben de voorsprong van de VS beoordeeld en hoe die in de loop van de tijd is toegenomen, maar we hebben nog niet besproken waarom.

Het is een genuanceerde vraag, en alleen hierover zou een volledig essay kunnen worden geschreven. Maar meteen is technologie een van de meest in het oog springende factoren.

Amerikaanse technologiebedrijven zijn na de GFC omhoog geknald en hebben absoluut buitensporige winsten geboekt terwijl onze wereld de Silicon Valley-revolutie heeft omarmd. En terwijl het laatste jaar van krap monetair beleid technologie heeft verpletterd, met het bedrijfsmodel met lage winst (of helemaal geen) gebaseerd op lage discontovoeten en de belofte van een ongrijpbare toekomstige winst, is de terugval een druppel op de gloeiende plaat vergeleken met eerdere winsten.

De beste manier om dit te presenteren is door naar de technologiezware Nasdaq-index te kijken. Veel aandelen daarin zijn ook opgenomen in de S&P 500. Bekijk de grafiek bovenaan dit stuk waarin de prestaties van de index worden vergeleken wanneer de Nasdaq erin is gelaagd:

Dit is echt de technologische revolutie geweest. De eerste iPhone ter wereld werd uitgebracht in 2007. Facebook werd gelanceerd in 2004. Amazon, Netflix, Google en al die andere technologiebedrijven zijn de grootste spelers van de afgelopen 15 jaar.

Eén manier om dit te vermoeden: de Nasdaq vermenigvuldigde zich met 12,7 keer tussen maart 2009 en zijn hoogtepunt in november 2021, toen rentetarieven op kelderniveau, een printer voor warm geld en de opkomst van Silicon Valley samen een absoluut perfecte omgeving vormden voor technische aandelen.

Hoewel er een miljoen andere factoren zijn die bijdragen aan de dominantie van de Amerikaanse aandelenmarkt, heeft de natie de snelle groei van technologie enorm kunnen benutten, en deze enorme technologieaandelen hebben de afgelopen 14 jaar Amerikaanse investeerders aan het lachen gemaakt.

Hoewel 2022 een akelig jaar bleek te zijn toen technologie uiteindelijk terugviel (en een moeilijk jaar!), als je uitzoomt en een langetermijnvisie behoudt, is de sector zonder twijfel het nummer één succesverhaal geweest.

En geen enkel ander land heeft het kunnen bijhouden.