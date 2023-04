EUR/JPY bullish momentum zou volgens de Elliott Waves theorie moeten aanhouden

Mircea Vasiu is een marktanalist voor Invezz die al tien jaar over de aandelenmarkt en valutahandel schrijft. Mircea maakt… lees meer

Er heerst rust op de financiële markten. Gisteren meldde de Wall Street Journal dat de volatiliteit aanzienlijk is afgenomen sinds de bankencrisis in de Verenigde Staten.

Men kan zich zelfs afvragen: welke bankencrisis? De volatiliteit van de S&P 500 bereikte zojuist het laagste niveau in 15 maanden. Bovendien bevindt de olievolatiliteit zich op het laagste niveau in 18 maanden en is de FX-volatiliteit de laagste in een jaar tijd.

Dit is slecht nieuws voor speculanten. Als de markt niet beweegt, is er niet veel te doen.

Maar sommige markten bewogen meer dan andere. De JPY-paren trotseerden de trend van lage volatiliteit op de forex-markt. Er is één paar dat klaar is voor meer winst – het paar EUR/JPY.

Volgens de Elliott Waves-theorie maakte de EUR/JPY-cross een einde aan een lopende correctie. Wat volgt zou een verlengde derde golf moeten zijn die alleen zou moeten eindigen met een rally ver boven de huidige niveaus.

EUR/JPY-grafiek door TradingView

EUR/JPY heeft een lopende correctie voltooid

Een lopende correctie heeft één hoofdkenmerk: het eindigt boven het startpunt in een bullish trend. Met andere woorden, dit betekent dat de Elliott-golf die volgt, typisch de verlengde derde golf, ver boven het einde van de eerste golf begint.

Een ander kenmerk van een dergelijke correctie is de lengte van de verlengde golf. In plaats van de klassieke verlenging van 161,8% in vergelijking met de lengte van de eerste golf, zou deze keer de lengte van de derde golf de 261,8% moeten overschrijden.

Ten slotte eindigt een lopende correctie meestal met een samentrekkende driehoek. In dit geval vormde de EUR/JPY-wisselkoers een driehoek toen de Amerikaanse bankencrisis uitbrak.

Terwijl voor sommige handelaren de daling van de JPY-paren werd gezien als een bewijs van onrust op de financiële markten, vertegenwoordigde het voor anderen een kans om op betere niveaus te kopen.

Wat kunnen we hierna verwachten van het paar EUR/JPY?

Ten eerste zou de markt moeten blijven stijgen en uitbreken boven de bovenrand van het bullish kanaal zoals te zien is in de bovenstaande grafiek. Dat is verplicht voor de derde golf en zo’n break bevestigt de juiste Elliott setup.

Vervolgens moet de rally doorgaan richting 160 en hoger.

Zo’n beweging zal natuurlijk niet van de ene op de andere dag gebeuren. Maar elke correctie vanaf dit moment zou oppervlakkig moeten zijn en een kans om wat meer te laden voor het 165-doel.