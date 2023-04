Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijs van Zilliqa steeg woensdag naar het hoogste punt sinds 23 februari, terwijl beleggers wachtten op de aanstaande EVM-lancering. ZIL steeg naar een piek van $0,036, ongeveer 68% boven het laagste punt van het jaar tot nu toe. Dit maakt het een van de best presterende cryptocurrencies in de branche. Andere altcoins zoals AltSignals (ASI), Internet Computer (ICP) en Oasis Network doen het ook goed.

Zilliqa EVM-lancering

Ethereum is wereldwijd uitgegroeid tot de grootste blockchain voor smart contracts. Dit is te zien aan het stijgende aantal dApps in het ecosysteem. Bijvoorbeeld in gedecentraliseerde financiën (DeFi), heeft Ethereum een totale waarde vergrendeld (TVL) van meer dan $70 miljard en een marktdominantie van bijna 70%.

Hetzelfde geldt voor de non-fungible token (NFT)-industrie, waar collecties zoals Bored Ape Yacht Club (BAYC) domineren. Gemiddeld ligt de verkoop van Ethereum NFT in een periode van 24 uur meestal boven de $25 miljoen.

Bovendien zijn er twee belangrijke trends in de blockchain-industrie. Ten eerste is er een algemene beweging naar Layer-2-netwerken, dit zijn sidechains die Ethereum-transacties sneller verwerken tegen lagere kosten. Enkele van de toplaag-2-netwerken in de branche zijn Cartesi, Optimism en Arbitrum.

Ten tweede, om de interoperabiliteit te vergroten, lanceren veel blockchains hun Ethereum Virtual Machine (EVM), EVM is een stuk software dat smart contracts op het Ethereum-netwerk uitvoert. Het helpt de interoperabiliteit binnen verschillende ketens te vergroten. Enkele van de meest populaire ketens die aan EVM werken, zijn IOTA, EOS en Zilliqa.

Het volgende belangrijke Zilliqa-nieuws is de lancering van de EVM-implementatie op het mainnet, die op 25 april van dit jaar zal plaatsvinden. De implementatie gaat live om 08:00 UTC.

De integratie van EVM heeft tal van voordelen voor het Zilliqa-ecosysteem. Gebruikers kunnen nu bijvoorbeeld hun eigen ZIL’s overdragen met behulp van populaire wallets zoals MetaMask. Ook kunnen ontwikkelaars smart contracts van Solidity implementeren.

Zilliqa prijsvoorspelling

De 4H-grafiek laat zien dat de ZIL-prijs de afgelopen weken een meedogenloze bull-run heeft gezien. Deze rally heeft het zien stijgen van het laagste punt van het jaar tot nu toe van $0,021 naar een hoogtepunt van $0,036. Het is erin geslaagd om boven de belangrijkste psychologische niveaus uit te stijgen. Meest recent bewoog het boven de belangrijkste weerstand op $0,0328, het hoogste punt op 2 april. Door boven die prijs te stijgen, maakte de munt het dubbele toppatroon ongeldig dat zich aan het vormen was.

Zilliqa is boven alle voortschrijdende gemiddelden uitgekomen terwijl oscillatoren naar boven wijzen. Daarom is de kans groot dat de munt zal blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende belangrijke weerstandspunt op $0,037, het hoogste punt in april van dit jaar.

De verkoop van AltSignals-tokens gaat door

Een ander belangrijk thema in de wereld van vandaag is kunstmatige intelligentie. AI wordt een van de grootste ontdekkingen genoemd, in dezelfde mate als vuur en banden. Tegenwoordig zijn AI-platforms zoals Bard van Google en Bing van Microsoft zo krachtig geworden dat ze software kunnen schrijven, muziek kunnen componeren en verhalen kunnen schrijven.

Analisten zijn van mening dat de meeste industrieën de komende jaren door AI zullen worden beïnvloed. Het zal bijvoorbeeld de financiële sector beïnvloeden door analyses uit te voeren en aanbevelingen te doen. AltSignals is een van de topplatforms die werkt aan de implementatie van AI in de branche.

AltSignals is een winstgevend platform dat analyses uitvoert en signalen verzendt over belangrijke activa zoals forex en cryptocurrencies naar mensen. Momenteel, als onderdeel van de groei, werken de ontwikkelaars aan de integratie van AI in het platform om de resultaten te verbeteren. AltSignals is zeer geliefd bij de gebruikers, zoals terug te zien is in het Trustpilot beoordelingsplatform.

Als onderdeel van deze overgang voert AltSignals een symbolische verkoop uit voor ASI. ASI is het token dat het platform van stroom zal voorzien. Het zal worden gebruikt om betalingen te doen en andere deelnemers aan het ecosysteem aan te moedigen. Het zal ook worden gebruikt voor stemdoeleinden wanneer de gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) wordt gelanceerd.

AltSignals-tokenverkoop stijgt

De tokenverkoop van AltSignals is succesvol verlopen. In slechts een paar weken tijd hebben de ontwikkelaars meer dan $592.000 opgehaald, wat ongeveer 54,82% van hun doel is. Aangezien elk token $0,015 kost, is de kans groot dat de vraag naar het token de komende weken zal blijven stijgen. Je kunt het ASI-token hier kopen.

Investeren in tokenvoorverkoop kan een zeer winstgevende strategie zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de recente lancering van Metacade , een platform dat ongeveer $16 miljoen opbracht met de symbolische presale. Een paar dagen na de token-lancering wordt het platform gewaardeerd op meer dan $25 miljoen, wat betekent dat de oorspronkelijke kopers winstgevend zijn geweest.

Is ASI een goede investering?

De whitepaper van AltSignals heeft beschreven hoe het platform werkt en wat het wil bereiken. En op basis van het feit dat AltSignals al winstgevend is, geloof ik dat ASI een goede koop is. Net als bij andere cryptocurrencies zijn er echter risico’s aan verbonden, wat betekent dat je moet werken om je nadeel te beperken. Je moet bijvoorbeeld niet al je geld toewijzen aan ASI of welke andere munt dan ook.