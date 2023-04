Waar koop je het PEPE token, dat vandaag steeg met 263%

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

Het token PEPE heeft vandaag de cryptomarkt stormenderhand veroverd door een driecijferige stijging te registreren, terwijl de bredere markt een diepe correctie doormaakte.

Op het moment van schrijven was de bredere crypto-marktkapitalisatie met ongeveer 3,20% gedaald, aangezien toonaangevende cryptocurrencies zoals Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en BNB aanzienlijke prijsdalingen registreerden.

Wat is het PEPE token?

PEPE omschrijft zichzelf als memeable memecoin. Op de officiële website staat dat “de honden hun tijd hebben gehad, het is tijd voor Pepe om de heerschappij over te nemen.”

Het token werd gelanceerd zonder presale, nul belastingen, LP verbrand en contract verzaakt en het wordt gevoed door pure memetische kracht.

Is PEPE een goede investering?

Hoewel bekend is dat cryptocurrencies een goed rendement opleveren, is de cryptomarkt behoorlijk volatiel en brengt beleggen risico’s met zich mee, vooral wanneer er wordt geïnvesteerd in een nieuw cryptoproject zoals PEPE.

Volgens de informatie op zijn website brengt PEPE ook een eerbetoon aan “een meme waar we allemaal van houden en die we allemaal herkennen”. Het heeft geen intrinsieke waarde of verwachting van financieel rendement. Het heeft ook geen formeel team of stappenplan.

PEPE koersvoorspelling

PEPE heeft de afgelopen zeven dagen een consistente prijsstijging doorgemaakt. De prijs is de afgelopen zeven dagen met 519% gestegen.

Dat gezegd hebbende, zou de meme-munt hoogstwaarschijnlijk een nul kunnen laten vallen als het de huidige bullish trend voortzet, vooral gezien het feit dat het de Bull Run heeft ondersteund tegen een bear-cryptomarkt.