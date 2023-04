Dogecoin prijs stabiel nu adressen voor het eerst in 9 maanden de 100.000 overschrijden

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

De prijs van Dogecoin is sinds begin april stabiel gebleven nadat deze was gestegen naar een hoogste punt in 4 maanden. De leider van meme-munten handelde op $0,08691, een daling van ongeveer 5% op een dag waarop Elon Musk’s SpaceX Company net zijn eerste orbitale testvlucht met Starship uitvoerde.

Net als het Starship dat halverwege de testvlucht in een ongeplande snelle vernietiging terechtkwam, begon Dogecoin (DOGE) de dag met een stijging naar een dagelijks hoogtepunt van $0,09297 voordat hij zich terugtrok naar de huidige prijs.

Actieve adressen van Dogecoin

Volgens gegevens van Bitinforcharts steeg het aantal actieve Dogecoin-adressen tot niveaus die sinds augustus 2022 op 4 april niet meer waren gezien, toen het boven de 100.000 steeg.

Op het moment dat de adressen boven de 100.000 stegen, steeg de prijs van Dogecoin ook naar een hoogtepunt in 4 maanden. De stijging werd ondersteund door een abrupte tijdelijke verandering van het oude blauwe vogellogo op Twitter naar een uitgesneden afbeelding van Dogecoin. Na de overname van Twitter door Elon Musk hoopten velen dat DOGE het officiële betalingstoken van Twitter zou worden.

Interessant is dat het Dogecoin-netwerk consequent meer dan 47.000 dagelijkse gebruikers heeft aangetrokken, wat de consistentie van investeerders aantoont. De actieve adressen zijn de afgelopen 30 dagen ook boven de 55.000 gebleven.

Al deze factoren wijzen op een groter marktaandeel en een grotere interesse in het netwerk, wat zou kunnen resulteren in een piek in de vraag naar DOGE.

Bovendien is het bredere herstel van de cryptomarkt Dogecoin bijna verdubbeld sinds het dieptepunt in juni 2022. Aan de andere kant zijn de transactiekosten deze week omhooggeschoten naar een nieuw niveau.