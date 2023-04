Metacade prijsvoorspelling terwijl MCADE naar de maan stijgt

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijs van Metacade is aan het knallen omdat investeerders de nieuwste ontwikkelingen in het netwerk en het potentieel voor gaming-cryptocurrencies toejuichen. Het token MCADE steeg naar een recordhoogte van $0,0342, wat veel hoger was dan het laagste punt van het jaar tot nu toe van $0,0091. Dit betekent dat vroege investeerders hun rendement met meer dan 280% hebben verhoogd. De marktkapitalisatie is gestegen tot meer dan $38 miljoen.

Waarom zijn cryptocurrencies gecrasht?

De prijs van Metacade heeft de afgelopen dagen de zwaartekracht getrotseerd. Ten eerste hebben de meeste cryptocurrencies zoals Bitcoin, Binance Coin, Cardano en Solana de afgelopen paar sessies een duikvlucht genomen. Deze ineenstorting heeft de totale marktkapitalisatie van alle cryptocurrencies op meer dan $1,2 biljoen gebracht.

Het is onduidelijk waarom cryptocurrencies sinds woensdag scherp zijn gedaald. Een waarschijnlijke reden is dat de liquidaties van longs de afgelopen dagen sterk zijn gestegen. Uit gegevens van Coinglass blijkt dat de liquidaties van Bitcoin op woensdag zijn gestegen tot meer dan $70 miljoen, waarbij de meeste van deze liquidaties afkomstig zijn van Binance.

Liquidatie vindt plaats wanneer makelaars en beurzen worden gedwongen om hefboomposities in hun ecosysteem te sluiten om verdere verliezen te voorkomen.

Een andere waarschijnlijke reden waarom de prijzen van cryptocurrency gewelddadig daalden, is dat risicovolle banken zoals Western Alliance sterke resultaten rapporteerden. Western Alliance, dat werd gezien als een van de meest risicovolle bedrijven, zei dat de deposito’s de laatste tijd begonnen te stijgen. Het had ongeveer 40% van de deposito’s teruggekregen die het verloor tijdens de ineenstorting van de SVB.

De relatieve veiligheid van Amerikaanse banken heeft implicaties voor de markt, aangezien cryptocurrencies het goed leken te doen tijdens de ineenstorting van SVB en Signature. Destijds beschouwden de meeste investeerders Bitcoin – en goud – als veilige havens.

Deze veiligheid geeft de Federal Reserve ook speelruimte om de rentetarieven de komende maanden te blijven verhogen. Dit verklaart waarom de Amerikaanse dollarindex is gestegen van het dieptepunt van vorige week van $100 naar $101,68. Ook de rente op staatsobligaties is de afgelopen dagen gestegen.

Waarom stijgt Metacade?

Metacade ging de andere kant op dan de meeste cryptocurrencies. Deze divergentie is waarschijnlijk omdat investeerders geloven dat de game-industrie de komende jaren zal blijven groeien.

Om te beginnen is Metacade een relatief nieuw platform dat onlangs zijn token lanceerde na een succesvolle tokenverkoop waarbij ontwikkelaars meer dan $16 miljoen ophaalden. We hebben hier over deze symbolische verkoop geschreven. De ontwikkelaars bouwen nu aan het platform en proberen de populariteit ervan te vergroten door partnerschappen aan te gaan.

Metacade is enorm gestegen vanwege het stijgende handelsvolume naarmate de vraag stijgt. Data CMC laat zien dat het totale volume in de afgelopen 24 uur meer dan $733 miljoen bedroeg. De meeste van deze tokens worden verhandeld in Uniswap, de grootste DEX ter wereld.

De andere belangrijke reden waarom de prijs MCADE stijgt, is dat het token aan populariteit wint bij gecentraliseerde beurzen. In een verklaring zeiden de ontwikkelaars dat BitMart de volgende beurs zal zijn die het op de lijst zet. Deze notering zal donderdag plaatsvinden. Historisch gezien hebben cryptocurrencies de neiging om te springen wanneer er een grote beursnotering is.

🚨LISTING UPDATE🚨



Metacaders, the countdown has started for our @BitMartExchange listing🔥



🗓️20th April, 2023

⏰9AM UTC



Exciting times for the #Metacade community🚀



Join our Discord to keep up to date⬇️ 🔗https://t.co/gTANLePPDx pic.twitter.com/kvnM8RzzqK — METACADE (@Metacade_) April 13, 2023

De ontwikkelaars werken eraan om meer uitwisselingen het token te laten weergeven. Enkele van de mogelijke uitwisselingen die hierna kunnen worden vermeld, zijn onder andere Huobi, MEXC, Binance en Crypto.com.

Ten slotte steeg de prijs van Metacade nadat de makers hadden aangekondigd dat ze aan het spelplatform zelf waren gaan werken. Volgens de whitepaper van Metacade zal het ontwikkel- en testproces enkele maanden duren voordat het naar het publiek wordt uitgerold.

Metacade prijsvoorspelling

De uurgrafiek laat zien dat de prijs van MCADE de afgelopen dagen consolideert. In deze periode bleef het onder het hoogste punt na notering van $0,021. Nu is het parabolisch geworden terwijl investeerders wachten op de komende notering door Bitmart. Het is boven het voortschrijdend gemiddelde over 25 periodes gekomen, terwijl het volume begon te stijgen.

Hoewel er dus meer volatiliteit wordt verwacht, zijn de algehele vooruitzichten positief. Deze volatiliteit zou ertoe kunnen leiden dat de ondersteuning opnieuw wordt getest op $0,021, aangezien het patroon van afwijzing en opnieuw testen wordt voltooid. Als dit gebeurt, zal het token waarschijnlijk de komende dagen beginnen te herstellen, aangezien verkopers zich richten op het belangrijkste psychologische niveau op $0050.

Is Metacade een goede investering?

Voor nu is het iets te vroeg om te bepalen of MCADE een goede investeren voor op de lange termijn is. Het succes ervan hangt af van een aantal factoren, zoals de prestaties van de games. Op basis van een risico- en beloningsberekening ben ik echter van mening dat beloningen opwegen tegen de risico’s, zoals ik in dit artikel schreef.

Het grootste risico is waar Metacade instort, terwijl de potentiële beloning is waar het een enorm succes wordt in een branche die naar verwachting de komende jaren zal blijven groeien. Ook zal Metacade in de toekomst, net als andere munten, een correlatie hebben met Bitcoin. Daarom is het logisch om een klein deel van je geld toe te wijzen aan Metacade.