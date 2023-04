Netflix aandelenkoers daalt, zal hardhandig optreden tegen het delen van wachtwoorden werken?

Dan is data-analist bij Invezz en combineert kwantitatieve vaardigheden en een macro-achtergrond om analyses te maken over een reeks… lees meer

Op de dag van vandaag een jaar geleden stelde ik een analyse samen van Netflix (Nasdaq: NFLX) na een duik van 35% in de aandelenkoers. $50 miljard werd die dag van de marktkapitalisatie van het bedrijf geveegd na een vervelende winstmisser voor het eerste kwartaal van 2022.

De belangrijkste reden was een verlies van 200.000 abonnees, wat ver onder het verwachte netto aantal van 2,5 miljoen lag, en de eerste keer in meer dan tien jaar dat Netflix abonnees verloor. Het was ook een waarschuwing voor de verwachting om in het volgende kwartaal nog eens 2 miljoen abonnees te verliezen.

De streaminggigant heeft zijn aandelenkoers sindsdien met 43% zien stijgen. Gisteren rapporteerde het Q1-inkomsten voor 2023. De gevolgen waren zeker minder dramatisch dan vorig jaar, maar het aandeel daalde wel en verloor 3%, ondanks een aanvankelijke daling van 10%.

Netflix rapporteerde een groei van het aantal abonnees van 1,75 miljoen, ongeveer in lijn met de verwachtingen. De inkomsten waren een kleine beat, $2,88 per aandeel vergeleken met $2,86 per aandeel verwacht. Maar de omzet bleef beneden verwachting, $8,16 miljard, onder de voorspelde $ 8,18 miljoen.

Wat is het plan van Netflix voor het delen van wachtwoorden?

We kennen het allemaal (je hoeft niet zo naar me te kijken), maar het delen van wachtwoorden is een enorme aanslag op de inkomsten van Netflix. Het enige probleem is dat het moeilijk is om te controleren.

Beleggers waren verheugd te horen dat het bedrijf van plan was maatregelen uit te rollen om ervoor te zorgen dat meerdere mensen niet zo gemakkelijk hetzelfde Netflix-account kunnen gebruiken. Het initiatief, waarbij een primaire locatie voor een account wordt aangewezen, werd uitgeprobeerd in vier landen (Canada, Nieuw-Zeeland, Portugal en Spanje) en zou rond deze tijd wereldwijd worden gelanceerd.

De streaminggigant liet gisteren echter weten dat dit een extra kwartaal zou worden uitgesteld.

“Hoewel dit betekent dat een deel van de verwachte ledengroei en omzetvoordelen in het derde kwartaal zal dalen in plaats van in het tweede kwartaal, geloven we dat dit zal resulteren in een beter resultaat voor zowel onze leden als ons bedrijf,” zei het bedrijf over de beslissing om de wachtwoord politie.

Met naar schatting 43% van de gebruikers (door Netflix zelf) om accounts te delen – dat zijn meer dan 100 miljoen accounts – is dit duidelijk een belangrijke stap. De grote vraag is of dit succesvol uitgerold kan worden zonder een dip in abonnees.

Want met stijgende prijzen en al zo’n grote abonneegroei, wordt het voor Netflix lastig om abonnees te blijven toevoegen. De groeisnelheid van nieuwe aanmeldingen is aanzienlijk vertraagd sinds de snelle begindagen, zoals de onderstaande grafiek laat zien.

Dit wordt doorgehamerd als je beoordeelt waar de groei van het aantal abonnees nu vandaan komt. Afgelopen kwartaal kwam 80% van de nieuwe aanmeldingen buiten de VS en Europa. Dit klinkt als een optimistisch punt, maar ik ben daar niet zo zeker van. Het feit is dat Netflix moet gaan overschakelen naar inkomsten in plaats van aanmeldingen, omdat het niet veel meer kan doen wat betreft de laatste.

En dat is wat het bedrijf ook gaat doen. Netflix is van mening dat het initiatief voor het delen van wachtwoorden uiteindelijk de inkomsten voor het bedrijf zal verhogen, want zelfs als abonnees annuleren, zullen de extra inkomsten uit de aanwijzing van accounts groter zijn dan het deel dat verloren gaat door annuleringen.

Lukt het Netflix om de omzet te verhogen?

Of het bedrijf succesvol zal zijn, is een tweede.

Tot nu toe heeft het leiderschap van het bedrijf een optimistische toon geschetst. De onderstaande opmerking over Canada, een van de vier landen die het programma voor het delen van wachtwoorden uitproberen, viel me op:

In Canada, dat volgens ons een betrouwbare voorspeller is voor de VS, is ons betaalde ledenbestand nu groter dan vóór de lancering van betaald delen en de omzetgroei is versneld en groeit nu sneller dan in de VS.

Dat is een enorm blijk van vertrouwen in toekomstige plannen. Desalniettemin zal het nog steeds moeilijk zijn als de uitrol naar de VS en de rest van Europa wordt geduwd.

Er is ook de ouderwetse factor van concurrentie om te bespreken. In de afgelopen jaren is het totale monopolie van Netflix op de streamingruimte verdwenen en hebben consumenten nu veel opties. Disney+, Hulu, HBO Max enzovoort vechten allemaal om oogballen en, nog belangrijker, klantendollars.

Dit heeft duidelijk ook invloed gehad op het bedrijf. Het aandeel is slecht achtergebleven bij de Nasdaq, zelfs in een jaar waarin de technologiesector is verpletterd.

De technologiegigant wordt momenteel verhandeld tegen een aandelenkoers van $323, wat zich vertaalt naar een marktkapitalisatie van $144 miljard. Dat is 43% meer dan vorig jaar, na die gruwelijke duik van 35% na de winstramp, toen het terugzakte naar een waardering van $100 miljard.

Een stap terug doen en de vooruitzichten van het bedrijf beoordelen in deze omgeving van toegenomen concurrentie, terwijl inflatie het beschikbare inkomen van bankzitters over de hele wereld drukt, voelt $144 miljard niet goedkoop aan.

Het verhaal van een explosief groeiend aantal abonnees is verdwenen, wat betekent dat het oude ongrijpbare concept in de technische wereld, winst, zoveel moeilijker te kweken is. Netflix zwaait naar de hekken met het harde optreden tegen wachtwoorden, en de resultaten kunnen de komende kwartalen cruciaal zijn.

In een economie die nog steeds wordt beheerst door een strak monetair beleid, vormt elk technologieaandeel een risico. Netflix is zeker geen uitzondering.