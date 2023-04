Prijsvoorspelling Nio aandelen: bull vs bear voor de EV

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Het complot is zojuist verdikt voor Nio (NASDAQ: NIO) en andere bedrijven die elektrische voertuigen produceren. De aandelenkoers van Nio schommelt rond het laagste niveau sinds 2020, wat betekent dat het met meer dan 87% is gedaald vanaf het hoogste punt tijdens de pandemie.

De bull versus de bear zaak

Analisten zijn verdeeld over de koers van het aandeel Nio, aangezien het de afgelopen maanden meer dan 90% van zijn waarde heeft verloren. Een blik op de meest recente beoordelingen laat zien dat slechts een handvol van hen enthousiast is over het bedrijf. Degenen van Deutsche Bank, Citigroup en Bank of America hebben een bullish beeld van het aandeel.

Deze analisten zijn van mening dat het bedrijf van Nio het op de lange termijn goed zal blijven doen naarmate het marktaandeel in China wint. Ook het feit dat China zich heeft gecommitteerd om de komende jaren volledig over te stappen op elektrische voertuigen wordt genoemd. Als zodanig wordt Nio vergeleken met zijn first-mover-voordeel als de volgende Tesla. Verder beweren bulls dat het aandeel van Nio ondergewaardeerd is omdat het met een grote korting wordt verhandeld ten opzichte van Tesla.

Het belangrijkste is dat de leveringscijfers van het bedrijf sterk waren. In het vierde kwartaal leverde het bedrijf een recordaantal van 40.052 voertuigen af, een stijging van 60% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het bedrijf hoopt binnenkort nationale en internationale leveringen op te voeren.

Onlangs hebben analisten van Mizuho, Morgan Stanley, JP Morgan en Barclays besloten het aandeel te downgraden. Die bij Morgan Stanley verlaagden hun schatting van $16 naar $12. Bearish analisten noemen de groeiende concurrentie, vooral van BYD, XPeng en Li Auto.

Een andere bearish katalysator is dat analisten hun statistieken voor de omzet- en winstgevendheid zijn blijven verlagen. De omzetverwachtingen voor dit jaar zijn gedaald tot $12,42 miljard van meer dan $15,5 miljard een jaar geleden. Evenzo zijn de EPS-schattingen gedaald, zoals hieronder wordt weergegeven.

Tesla-inkomsten als negatieve katalysator

De belangrijkste bearish case voor de aandelenkoers van Nio zijn de recente Tesla-resultaten waarover ik eerder schreef. Het bedrijf, de grootste speler in de EV-business, zei dat de omzet- en winstgevendheidsstatistieken iets lager waren dan verwacht. Als gevolg hiervan daalde het aandeel in verlengde uren met meer dan 5%.

Deze resultaten betekenen dat andere EV-aandelen het lager zouden kunnen volgen. In feite is de aandelenkoers van Nio in de premarket met meer dan 1% gedaald. De aandelenkoersen van Xpeng, Rivian en Lucid Motors zijn ook gedaald, aangezien deze bedrijven de neiging hebben om in de voetsporen van Tesla te treden.

Technische analyse van de aandelenkoers van Nio

Nio-grafiek door TradingView

Dus, is het veilig om Nio-aandelen te kopen? Op de daggrafiek zien we dat de koers van het aandeel Nio de afgelopen maanden onder druk heeft gestaan. Het zit nu dicht bij het laagste puntniveau van dit jaar. Het aandeel is onder alle voortschrijdende gemiddelden gezakt terwijl de Average True Range (ATR) bleef dalen, wat aangeeft dat de volatiliteit is gedaald.

Nio heeft ook een klein dalend driehoekspatroon gevormd. Daarom is de kans groot dat het aandeel binnenkort een bearish uitbraak zal hebben. Als dit gebeurt, is het volgende niveau om naar te kijken $7. Als zodanig denk ik dat Nio bears in de strijd tussen bulls en bears zullen zegevieren.