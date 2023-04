Prijsvoorspelling van op AI gebaseerde cryptocurrency ASI nu presale fase 1 nadert

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

De populariteit van AltSignals is enorm gestegen nadat het een AI-aangedreven algoritme onthulde dat wordt aangedreven door een op AI gebaseerde cryptocurrency, ASI.

AltSignals voert de ASI-presale uit, die zich momenteel in fase 1 bevindt nadat de BETA-fase met succes is uitverkocht. Men kan deelnemen aan de voorverkoop door de officiële website te bezoeken.

AI-aangedreven algoritmeproject AltSignals

AltSignals is marktleider in het leveren van handelssignalen en het ontwikkelen van op algoritmen gebaseerde technische indicatoren om handelaren op financiële markten te helpen profiteren van prijsbewegingen. Het project begon met het verzenden van gratis crypto-handelssignalen, maar breidde zich later uit naar Forex, CFD’s en aandelen.

AltSignals levert fundamentele en technische analyses en coacht en helpt klanten bij het plaatsen van transacties en winst uit de transacties. Het platform heeft handelssignalen gegenereerd met behulp van een technische indicator genaamd AltAlgo Indicator.

De AltAlgo-indicator scant de financiële markten en waarschuwt de AltSignals-gebruikers wanneer zich een goede handelsmogelijkheid voordoet. De indicator gebruikt momenteel meerdere handelsstrategieën en technische indicatoren om handelsmogelijkheden te identificeren.

Altsignals werkt nu aan een op AI gebaseerd algoritme om het signaalgenererende proces efficiënter te maken. Het AI-algoritme neemt het best presterende algoritme, inclusief de AltAlgo-indicator, en gebruikt dat om een reeks AI-producten te bouwen, waaronder ActualizeAI, mogelijk gemaakt door de ASI-cryptocurrency.

Behalve dat het een op AI gebaseerde cryptocurrency is, werkt de ASI-cryptocurrency op de Ethereum-blockchain, waardoor tijdens de lopende presale goedkope token aankopen mogelijk zijn via de AltSignals DEX.

Is de op AI gebaseerde cryptocurrency ASI een goede investering?

Er zijn verschillende factoren waar een crypto-investeerder naar kijkt, vooral wanneer hij investeert in een nieuw cryptoproject, aangezien de cryptomarkt behoorlijk volatiel is. En een van die factoren is het zoeken naar een project waarvan het moederbedrijf vertrouwd is en een sterke staat van dienst heeft, vooral met de vele crypto-zwendel in de crypto-ruimte.

AltSignals is al vijf jaar actief en heeft een bewezen staat van dienst in de handel in signalen. Dit betekent dat het een betrouwbaar bedrijf is.

Ook laat de informatie op de website van AltSignals zien dat AltSignals Binance Spot- en Futures-signalen, evenals Forex-signalen, maand na maand consistent winstgevend zijn geweest met een nauwkeurigheid van meer dan 42%.

De nauwkeurigheid van deze signalen zal naar verwachting aanzienlijk toenemen zodra het ActualizeAI-algoritme is voltooid en in het platform is geïntegreerd, iets waardoor AltSignals door velen een begeerd platform zal worden en waarschijnlijk een toename van de vraag naar ASI-tokens zal veroorzaken.

AltSignals (ASI) prijsvoorspelling

De prijs van ASI is al met 25% gestegen van de prijs in het BETA-stadium van $0,012 naar de huidige presale prijs van $0,015.

De presale van AltSignals is verdeeld in vijf fasen: BETA, fase 1, fase 2, fase 3 en fase 4. Met één fase al uitverkocht en de huidige fase al voor meer dan 56% uitverkocht, laat dit zien dat het ASI-token is aangetrokken veel investeerders waaruit blijkt dat mensen vertrouwen hebben in het project.

Degenen die nu in het ASI-token investeren, zullen er nog steeds van profiteren, aangezien het token naar verwachting zal blijven stijgen tijdens de resterende voorverkoopfasen en zeker nadat het daarna op verschillende crypto-uitwisselingen wordt genoteerd. Het token kost $0,01875 in fase 2, $0,021 in fase 3 en $0,02274 in fase 4. Tegen de tijd dat de presale ten einde loopt, zal het token met 89,5% zijn gewaardeerd, wat degenen die in de BETA-fase investeren een 89,5 geeft. % ROI.

Het kan moeilijk zijn om een voorspelling te maken voor de prijs van ASI na de presale, aangezien het token niet voldoende markthistorische gegevens zal hebben om te gebruiken. Toch wordt verwacht dat de ASI-prijs zal voortbewegen op de stijgende populariteit van AI-technologie, aangezien het zelf een op AI gebaseerde cryptocurrency is en de vermelding op cryptocurrency-uitwisselingen onmiddellijk nadat de presale is afgelopen.

Volgens de whitepaper van AltSignals wordt verwacht dat het ASI-token in het huidige kwartaal (Q2, 2023) wordt vermeld op CoinGecko, CoinMarketCap en Uniswap, wat betekent dat het slechts een kwestie van tijd is.