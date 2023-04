Tesla meldt een grote klap in de marge van Q1: ‘aandelen zijn enorm overgewaardeerd’

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

Aandelen van Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) worden in langere uren verhandeld nadat het bedrijf voor elektrische voertuigen liet weten dat de brutowinstmarge een grote klap kreeg in zijn fiscale eerste kwartaal.

Analist reageert op resultaten Tesla Q1

Exclusief wettelijke kredieten bedroeg de brutowinstmarge in de auto-industrie 16% in het afgelopen kwartaal, tegenover 24% een jaar geleden. Over “Closing Bell: Overtime” van CNBC zei senior analist Craig Irwin van Roth Capital:

“Ik geloof niet dat de vraag zo groot is als Elon Musk beweert. De consument van high-end voertuigen staat onder druk in deze economie. Er zijn veel geweldige EV-merken op de markt gekomen. Het creëert een moeilijke omgeving voor Tesla.“

De EV-gigant registreerde ongeveer $6.800 aan brutowinstmarge per voertuig – aanzienlijk lager dan $15.700 in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Tesla aandelen zijn dit jaar nog steeds met 65% gestegen.

Is het de moeite waard om te beleggen in Tesla aandelen?

Eerder deze maand rapporteerde Tesla recordleveringen voor het eerste kwartaal en herhaalde het zijn inzet voor een groei van 40% dit jaar. De analist voegde toe:

“Ze verlagen de prijs om te proberen die 40% te bereiken. 18% groei is geen goed getal. Het is beter dan middelmatig, maar niet genoeg om deze waardering te rechtvaardigen. Ik zie het aandeel als ernstig overgewaardeerd.“

Irwin heeft een koersdoel van $85 op Tesla aandelen, wat vanaf hier een neerwaartse trend van meer dan 50% suggereert.

Opmerkelijke cijfers in winstrapport Tesla Q1

Verdiende $2,5 miljard tegenover $3,3 miljard een jaar geleden

De winst per aandeel daalde van 95 cent naar 73 cent

Aangepaste EPS gedrukt op 85 cent volgens het persbericht

De omzet steeg met 24% op jaarbasis tot $23,3 miljard

Consensus was 85 cent per aandeel op een omzet van $23,60 miljard

Eveneens op woensdag verlaagde Tesla Inc de prijzen van de voertuigen in de Verenigde Staten verder om de vraag te stimuleren. Craig Irwin verklaarde:

“Er zijn zes rondes van prijsverlagingen geweest. Er zullen dus marges blijven binnenkomen bij het bedrijf. Er zijn hefbomen zoals Berlijn en enkele andere productie-initiatieven die zouden kunnen helpen, maar marges zijn belangrijk voor Tesla.“