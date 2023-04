Europees Parlement keurt MiCA goed, 's werelds eerste alomvattende cryptowet

Het Europees Parlement is ‘s werelds eerste tier 1-jurisdictie geworden om een alomvattende reeks regels vast te stellen die gericht zijn op het reguleren van cryptocurrencies. Dit gebeurt nadat EU-wetgevers overweldigend voor de Markets in Crypto Act of MiCA-verordening hebben gestemd.

Op donderdag liet Changpeng Zhao, CEO van ‘s werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling Binance, weten dat de beslissing “duidelijke spelregels voor crypto-uitwisselingen” op de markt brengt. Het is een overwinning voor Europa.

Het EU-parlement geeft groen licht aan de belangrijkste crypto-regelgeving

De wetgevers van de Europese Unie stemden met 517 tegen 38 stemmen om de MiCA-wetgeving goed te keuren, een langverwacht regelgevingskader dat nu in 2024 van kracht wordt.

De cryptowet is formeel overeengekomen in juni 2022 en kijkt naar regels rond consumentenbescherming, inclusief waarborgen tegen marktmanipulatie. De wetgeving benadrukt tevens milieuwaarborgen die betrekking hebben op crypto-activa.

Donderdag zagen de EU-wetgevers ook wetgeving goedkeuren over het traceren van crypto-overdrachten. De wet op de overdracht van fondsen verplicht alle crypto-operators binnen het blok om zich te houden aan strikte KYC- en AML-regels, evenals voor alle crypto-wallets en -uitwisselingen om eerst een licentie te krijgen voordat ze hun diensten in het rechtsgebied aanbieden.

De wet vereist ook stablecoins zoals tether om ervoor te zorgen dat ze te allen tijde voldoende reserves aanhouden voor hun tokens, wat bedoeld is om naadloze aflossingen mogelijk te maken mocht er behoefte zijn aan massale opnames.

De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) verwelkomde de goedkeuring van MiCA door de EU-wetgevers en merkte op dat secundaire wetgeving nodig is voordat de wet van kracht wordt. ESMA werkt samen met andere agentschappen en belanghebbenden, waaronder de Europese Centrale Bank, om de nodige uitvoeringsmaatregelen te ontwikkelen.

3/3 #MiCA requires #ESMA to draft a substantial package of implementing measures that must be developed ahead of MiCA application. ESMA is preparing these measures together with NCAs, #ESAs and @ecb. We will announce in due time our approach to consult external stakeholders. pic.twitter.com/Usna4xcHEU — ESMA – EU Securities Markets Regulator 🇪🇺 (@ESMAComms) April 20, 2023

Binance CEO ziet MiCA als “regelgeving op maat”

In een persbericht merkte het Europees Parlement op dat MiCA alle crypto-activa dekt die niet onder de bestaande wetgeving vallen, inclusief token-uitgever en aanbieders van crypto-handelsdiensten. De industrie zal zich moeten houden aan regels met betrekking tot transparantie, openbaarmaking, autorisatie en toezicht op transacties om de bescherming van de klant te waarborgen.

Binance CEO Changpeng Zhao gaf commentaar op de MiCA-stemming als een cruciale stap voor cryptovaluta in de EU, waarbij hij opmerkte dat de “op maat gemaakte regelgeving” niet alleen gebruikers zal beschermen, maar ook innovatie zal helpen ondersteunen. In een verklaring op Twitter voegde hij toe:

“De fijne details zullen ertoe doen, maar over het algemeen denken we dat dit een pragmatische oplossing is voor de uitdagingen waar we gezamenlijk voor staan. Er zijn nu duidelijke spelregels voor crypto-uitwisselingen om in de EU te opereren. We zijn klaar om in de komende 12-18 maanden aanpassingen aan ons bedrijf door te voeren om in een positie van volledige compliance te zijn.”

Hoewel de Amerikaanse Securities and Exchanges Commission (SEC) heeft volgehouden dat crypto-uitwisselingen “binnen moeten komen en zich moeten registreren”, heeft de industrie de toezichthouder er snel aan herinnerd dat zij geen “uitgebreide richtlijnen” over het proces heeft verstrekt. Messari-oprichter Ryan Selkis wees daar woensdag op.

Deze week klaagde Brian Armstrong, de CEO van de in de VS gevestigde crypto-uitwisseling Coinbase, over de regelgeving in het land. In een verklaring voorafgaand aan de getuigenis van SEC-voorzitter Gary Gensler tijdens een hoorzitting van het Congres, zei Armstrong dat hij bereid was te kijken naar het verplaatsen van de activiteiten van de beurs naar het buitenland zolang duidelijkheid over de regelgeving in de VS een utopie blijft.

Congreslid Tom Emmer hekelde onlangs de SEC-voorzitter als een “incompetente politieman”.