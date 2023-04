Koers EUR/USD blijft stijgen ondanks verbeteringen in de dynamiek van de kerninflatie

Mircea Vasiu is een marktanalist voor Invezz die al tien jaar over de aandelenmarkt en valutahandel schrijft. Mircea maakt… lees meer

Deze week werd een van de belangrijkste economische gegevens uit het eurogebied vrijgegeven. Op woensdag toonden de Final CPI j/j-gegevens een inflatie in het eurogebied van 6,9%.

Luxemburg en Spanje registreerden de kleinste stijgingen, met respectievelijk 2,9% en 3,1%. Hoewel het gemiddelde van 6,9% voor de Eurozone veel hoger is dan de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB) van 2%, ligt het nog steeds ver onder het inflatieniveau in andere delen van de wereld. Zo blijft de inflatie in het Verenigd Koninkrijk in de dubbele cijfers.

Met andere woorden, het hangt af van wat men wil lezen uit de gegevens van deze week. Zeker, de prijzen van goederen en diensten in het eurogebied stegen sneller dan de ECB had verwacht.

Maar enkele positieve signalen zijn het vermelden waard.

De mediane en kerninflatie daalden in maart

Centrale banken, inclusief de ECB, geven er de voorkeur aan om inflatiemaatstaven te overwegen die vluchtige prijzen van voedsel en energie uitsluiten. Daarom hebben kerninflatiegegevens, zoals dat heet, meer invloed op de leden van de Raad van Bestuur bij het vaststellen van de rentetarieven.

Het betekent dat als de kerninflatie zich tijdens de zomer stabiliseert, de ECB vasthoudt aan renteverhogingen van 25 basispunten in plaats van 50 basispunten.

Maar waarom is dit bullish voor de EUR/USD-koers als de ECB minder gaat verhogen dan tot nu toe vanwege verbeteringen in de kerninflatie?

Het antwoord komt van de andere kant van de Atlantische Oceaan, terwijl de Fed een kleine recessie omarmt.

Economische indicatoren wijzen op een economische recessie in de VS

Het pleidooi voor een hogere EUR/USD koers is gebaseerd op de mogelijke aanstaande divergentie tussen de Fed en de ECB. Tot nu toe verhoogde de Fed de fondsenrente sneller dan de ECB.

Economische indicatoren hebben onlangs echter aangetoond dat een economische recessie de Verenigde Staten zou kunnen treffen. Als dat het geval is, zal de Fed pauzeren of snijden, maar de ECB niet.

De Leading Economic Index heeft bijvoorbeeld elke recessie sinds 1965 voorspeld. Het bevindt zich momenteel in het recessiegebied – dus waarom zou het deze keer anders zijn? Ook hebben nieuwe productieorders een gevaarlijk laag niveau bereikt.

Tel daarbij op dat de Fed 300 miljard dollar op haar balans heeft staan om banken in moeilijkheden te ondersteunen. Bovendien blijven techbedrijven ontslaan, een teken dat nooit positief is geweest voor de Amerikaanse economie.

Dus hoewel de verbeteringen in de kerninflatiegegevens in het eurogebied zouden kunnen leiden tot kleinere verhogingen van de beleidsrente van de ECB, dreigt de kloof met de Fed te verkleinen. Een hoger EUR/USD-tarief is logisch onder dergelijke uitgangspunten.