Prijs HiFi Finance stijgt met 70% na de update van de NFT-onderpandstatus

De prijs van HiFi Finance heeft vandaag een meerderheid van cryptohandelaren verrast na een stijging van 70% op het moment van schrijven, en de stijging lijkt nog niet voorbij. HIFI, het native token van het gedecentraliseerde financiële protocol HiFi Finance, behoort tot de grootste stijgers van vandaag, aangezien de wereldwijde marktkapitalisatie van crypto met 2,97% is gedaald.

De belangrijkste reden voor de HIFI-prijsstijging van vandaag is de update van de NFT-onderpandstatus die HiFi Finance vandaag heeft gemaakt.

Wat is HiFi Finance?

Voor degenen die voor het eerst horen over HiFi Finance, het is een DeFi-protocol waarmee gebruikers cryptocurrencies kunnen uitlenen en lenen tegen een vast tarief. Het was oorspronkelijk bekend als Mainframe toen het in 2017 werd gelanceerd. Mainframe begon als een gedecentraliseerde communicatielaag voor Web3 voordat het overstapte naar Decentralized Finance en begin 2020 omgedoopt werd tot HiFi.

Het maakt gebruik van een Automated Market Maker (AMM)-model waarbij gebruikers tokens leveren aan liquiditeitspools en vervolgens stelt een algoritme de rente vast op basis van vraag en aanbod.

De liquiditeitsverschaffers die liquiditeit (tokens) aan de liquiditeitspools leveren, verdienen beloningen terwijl ze peer-to-peer (P2P) lenen en lenen mogelijk maken.

Naast het verstrekken van liquiditeit, lenen en uitlenen, kunnen gebruikers ook deelnemen aan HiFi Governance, waarbij gebruikers het HIFI-token gebruiken om op voorstellen te stemmen door het token uit te zetten. De stemrechten van de afgevaardigden worden automatisch aangepast, afhankelijk van het aantal ingezette HIFI-tokens.

HiFi Finance NFT onderpand status update

HiFi Finance heeft onlangs aangekondigd dat ze werken aan het mogelijk maken van NFT’s als onderpand en het bericht van vandaag op hun website benadrukte hoe ver ze zijn met hun project om gebruikers in staat te stellen te lenen tegen NFT’s.

In de blogpost stelt het HiFi Finance-team:

“Onze laatste blogpost introduceert Pooled NFT v2 en bespreekt hoe het de vastzittende NFT’s in de huidige versie oplost. V2 voegt machtigingen toe en beheert deze edge-case op elegante wijze. Ons team kan de laatste NFT verwijderen, verkopen en de opbrengst verdelen onder de tokenhouders van de pool naar rato.”

Het team stelt echter dat, hoewel het technisch mogelijk was om op dit moment lenen tegen NFT’s toe te staan, ze “ervoor hebben gekozen om te wachten tot de nieuwe versie van Pooled NFT live gaat voordat ze dit doen.”

Ze zeiden ook dat ze “willen voorkomen dat er extra prikkels worden gecreëerd om collecties toe te voegen aan v1 van Pooled NFT. Bovendien zorgt het beheren van een migratie met actief lenen voor een onnodige verdeling van de liquiditeit en wordt het upgrade- en migratieproces voor gepoolde NFT’s te ingewikkeld.”

Zodra het team klaar is met het smart contract en het front-endwerk, gaan ze verder met een voorstel voor het toevoegen van gepoolde NFT’s als onderpand voor de afgevaardigden om te stemmen.