BUD aandelenkoers: AB InBev bereidt zich voor op een nieuwe stap van $27 miljard

De aandelen van AB Inbev (NYSE: BUD) stonden deze maand in de schijnwerpers omdat er zorgen blijven bestaan over de marketing van het bedrijf. Het bedrijf een hekel aan zowel conservatieven als liberalen na de advertenties van Dylan Mulvaney. In dit artikel zal ik uitleggen waarom deze controverse waarschijnlijk Anheuser-Busch heeft gered.

Boycots werken nooit

Conservatieven hebben hun klanten opgeroepen om AB InBev te boycotten om de producten van het bedrijf te boycotten omdat ze wakker werden en toegaven aan ESG-activisten. Anderzijds zijn liberalen teleurgesteld in het bedrijf nadat het excuses had aangeboden.

Als gevolg hiervan maakten sommige investeerders zich zorgen over de impact van deze boycots op het bedrijf. En analisten bij Evercore hebben Molson Coors geïdentificeerd als een belangrijke begunstigde van deze verontwaardiging. De geschiedenis suggereert echter dat deze boycots nooit werken.

Hiervan zijn vele voorbeelden. Zo vroeg Donald Trump in de campagne van 2016 zijn volgers om Apple te boycotten. Sindsdien is de marktkapitalisatie van Apple met meer dan 1 biljoen dollar gegroeid. Evenzo vroeg Trump zijn volgelingen om Goya Foods in 2020 te boycotten. In de nasleep steeg de omzet van het bedrijf twee weken later met 22%.

Boycots hebben vaak een omgekeerd resultaat vanwege hun publiciteit. AB Inbev heeft gratis advertenties aangetrokken ter waarde van meer dan een miljard dollar. Eerlijk gezegd zou ik dit artikel niet hebben geschreven als er in de eerste plaats geen controverse was.

Verder duren deze controverses niet lang, vooral in het tijdperk van TikTok en kortetermijnvideo’s. Dit betekent dat mensen snel hun interesse in de kwestie zullen verliezen. Sterker nog, het aantal AB InBev- en Bud Light-zoekopdrachten in Google is verdampt.

Dylan Mulvaney redde AB Inbev

Het belangrijkste is dat de controverse over Dylan Mulvaney op een belangrijk moment komt voor AB Inbev, aangezien het bedrijf het moeilijk heeft. Het concurreert nu met ambachtelijk bier, dat in de Verenigde Staten aan populariteit wint. En zoals een leidinggevende onlangs zei, heeft het bedrijf zijn relevantie voor jonge mensen verloren.

AB Inbev heeft ook te maken met een schuldenberg die ontstond toen het miljarden besteedde aan de aankoop van SAB Miller. Als gevolg hiervan zijn de aandelen de afgelopen vijf jaar met meer dan 33% gekelderd. Het bedrijf heeft meer dan $76 miljard aan langlopende schulden.

De technische gegevens zijn optimistisch over de aandelenkoers van BUD. Op de daily chart wisten de aandelen boven het belangrijkste weerstandspunt te komen op $62, het hoogste punt op 12 januari. De aandelen worden ondersteund door alle voortschrijdende gemiddelden en naderen nu de belangrijkste weerstand op $68.

Daarom vermoed ik dat de aandelen met ongeveer 21% zouden kunnen stijgen vanaf het huidige niveau. Dit is een belangrijk niveau omdat dit het hoogste punt was in juli 2021. Als dit gebeurt, betekent dit dat de marktkapitalisatie van het bedrijf met $27 miljard kan stijgen tot $157 miljard.