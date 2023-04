Mede-oprichter van Swarm zegt dat MiCA Europa verankert als leider van een nieuw wereldwijd crypto-tijdperk

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

De crypto-ruimte is grotendeels beschuldigd van een gebrek aan duidelijke bestuursregels die het zelfs voor landen moeilijk hebben gemaakt om het te reguleren. Europa lijkt echter op weg om de eerste regio te worden die geharmoniseerde crypto-regelgeving opstelt nadat het Europees Parlement de Markets in Crypto-Assets Act (MiCA) heeft aangenomen.

Volgens Philipp Pieper, de mede-oprichter van het op Ethereum gebaseerde DeFi-leenplatform Swarm, “is een nieuw tijdperk voor wereldwijde crypto aangebroken en is Europa voor de verandering zojuist de leidende innovator in de branche geworden.”

Duidelijke richtlijnen voor cryptobedrijven op de Europese markt

Terwijl sommigen beweren dat de MiCA-regelgeving enkele belangrijke aspecten van de crypto-ruimte over het hoofd ziet, waaronder gedecentraliseerde financiering (DeFi), crypto-leningen of crypto-staking en niet-fungibele tokens (NFT’s), gelooft Pieper dat “MiCA-regelgeving duidelijke en ondubbelzinnige richtlijnen heeft gecreëerd. ”

In een reactie op het aannemen van de MiCA-verordening verklaarde Pieper:

“Het aannemen van de MiCA-verordening heeft duidelijke en ondubbelzinnige richtlijnen gecreëerd voor cryptobedrijven op de Europese markt. Het zal een belangrijke rol spelen om Europa een voorsprong te geven op de rest van de wereld als een gevestigde blockchain-hub. Het lijdt geen twijfel dat het veel van de industrie verwacht en niet alles zal hetzelfde werken als in het verleden. Maar dat is een deel van het verhaal van opgroeien, vooral in een branche die de volgende generatie financiële markten voor alle activa zal zijn. Onze branchegenoten uit andere landen kijken met interesse hoe de Europese industrie nu kan blijven bouwen en innoveren op basis van regelgevend vertrouwen”

Swarm’s standpunt over cryptoregulering

Als het enige gereguleerde BaFin DeFi-platform en lid van het Duitse Digital Finance Forum, liep Swam voorop bij het erkennen van de onvermijdelijkheid van regelgeving.

BaFin-regulering geeft Swarm een voordeel en MiCA wordt nu een zekerheid.

Swarm is van mening dat de implementatie van MiCA een positieve stap is voor in de EU gevestigde bedrijven, omdat het een duidelijk kader biedt om in te opereren. De verordening zal ook meer veiligheid bieden voor crypto-investeerders, zodat ze niet hulpeloos zullen worden achtergelaten wanneer crypto-gerelateerde bedrijven instorten als gevolg van slechte praktijken.