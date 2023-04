Cryptocurrency prijzen reageren mild op het Consensus evenement

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijzen van cryptocurrency waren de afgelopen weken scherp toen het recente momentum vervaagde. Bitcoin is al in een correctiezone beland na een daling van meer dan 10% vanaf het hoogste punt deze maand, terwijl de totale marktkapitalisatie van cryptocurrencies met ongeveer $200 miljard is gedaald tot $1,1 biljoen.

Consensus evenement in aantocht

Het grootste cryptocurrency-nieuws deze week is het Consensus evenement, dat zal plaatsvinden in Texas. Het evenement wordt gezien als de Davos van crypto en brengt beleidsmakers en crypto-advocaten van over de hele wereld samen.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Consensus is geen goedkoop evenement, met tickets voor virtuele deelname vanaf $99. Het basispasticket voor twee dagen kost $1.799, terwijl de pro-pas $2.399 kost. Het duurste ticket, de Piranha-pas, kost $9.000.

Duizenden voorstanders van crypto zullen het evenement bijwonen, dat wordt gesponsord door de grote namen van de crypto-industrie. Topsponsors zijn Filecoin, Tron, Hedera Hashgraph en Stellar. Andere topsponsors zijn Algorand, Polkadot, Digital Currency Group en Near Protocol.

Verschillende bedrijven zullen tijdens het Consensus evenement grote aankondigingen doen. Bijvoorbeeld, zoals ik tijdens het weekend schreef, RIF-ontwikkelaars zijn ingesteld om verschillende integraties met het mainnet aan te kondigen. Near Protocol kondigde ook aan dat het samenwerkt met Cosmose AI.

Impact op cryptoprijzen wordt gedempt

Hoewel consensus een groot probleem is, is de realiteit dat de impact van het evenement op cryptoprijzen zal worden gedempt. Dit is anders dan in het verleden toen de prijzen van digitale munten volatiel bleven tijdens het evenement.

Een waarschijnlijke reden is dat we tijdens het evenement nog steeds geen grote duidelijkheid over de regelgeving zullen krijgen. Enkele van de belangrijkste beleidsmakers die het evenement zullen bijwonen, zijn Christy Goldsmith van de CFTC, vertegenwoordiger Patrick McHenry en senator Cynthia Lummiss.

Andere topsprekers tijdens het Consensus-evenement zijn Jenny Johnson, de CEO van Franklin Templeton, de vermogensbeheerder met meer dan $1,53 biljoen aan beheerd vermogen (AUM), en Daniel Alegre van Yugaa Labs.

Ik vermoed dat er geen breder cryptonieuws van het evenement zal komen. In plaats daarvan zullen blockchains waarschijnlijk aankondigingen doen over upgrades en mogelijke partnerschappen.

De belangrijkste katalysatoren voor cryptocurrencies deze week zullen het monetaire beleid zijn, waar traders de volgende acties van de Federal Reserve zullen beoordelen.