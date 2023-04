Prijs Metacade (MCADE) blijft stijgen. De derde notering komt binnen een week

Metacade (MCADE) wordt maandag verhandeld voor $0,024800, een stijging van bijna 25% ten opzichte van de laatste presale prijs van $0,020. De winst volgt op noteringen op Uniswap DEX op 6 april, gevolgd door Bitmart op 16 april.

De gestage waardestijging duidt op de vraag van investeerders naar het token van het arcade-gamingplatform, amper drie weken sinds het debuteerde op beurzen. Metacade zal in de week die eindigt op 30 april op MEXC noteren, waardoor er nog meer liquiditeiten zullen worden toegevoegd die de prijs zouden kunnen verhogen.

Zijn GameFi tokens het waard om in te investeren?

Het vroege succes van Metacade tijdens en na de voorverkoop geeft aan dat investeerders op zoek zijn naar tokens met nieuwe use-cases. In het verleden waren tokens van spelplatforms zoals Axie Infinity, The Sandbox en Decentraland meteen een hit, dankzij een groeiende vraag naar Web 3.0-gaming.

Om in perspectief te plaatsen: een brancherapport schatte de groei van blockchain-gaming op 94,17% in 2022, zelfs toen andere cryptocurrencies vervuild raakten. De groei was het hoogst dan in welke andere sector dan ook. De industrie is optimistisch over de toekomst, met prognoses van een groeipercentage van 68,9% tot 2032.

Het potentieel om de inkomsten van spelers een boost te geven terwijl ze een actieve rol krijgen in het beheer van de platforms, wordt genoemd als een van de redenen waarom Web 3.0 populair is geworden. In de toekomst zal de nadruk worden gelegd op kwaliteitsgames, waardoor innovatieve platforms zoals Metacade een kans krijgen om te groeien. Investeren in hoogwaardige game-fi-tokens biedt de mogelijkheid om deel uit te maken van de grote beweging die eerder dan later substantiële resultaten zal opleveren.

Wat is Metacade en hoe werkt het?

Metacade is een P2E-gamingproject dat Web 3.0-gamers en ontwikkelaars met elkaar verbindt. Het is de eerste door de community geleide arcade. Spelers verdienen inkomsten door deel te nemen aan toernooien, te spelen en feedback te geven. Het verdiende inkomen komt in de vorm van crypto-tokens, die gebruikers kunnen laten uitbetalen of op het platform kunnen gebruiken om deel te nemen aan prijstrekkingen of toernooien.

Verdere ontwikkelingen worden verwacht op Metacade. Dit omvat een Work2Earn-regeling waarmee werkgevers banen, optredens en stages kunnen plaatsen bij de gaming community. Er staat ook een Metacade Launchpad op het programma, waarmee Web 3.0-bedrijven hun eigen titels kunnen lanceren. Dat zal inkomstenstromen genereren om het Metacade-platform te verbeteren en gebruikers en investeerders meer kansen te bieden.

Zal Metacade een waarde van $1 bereiken in 2024?

Er is ongetwijfeld een potentieel voor MCADE om $1 te bereiken. Dit token begon de presale op $0,008 en wordt nu verhandeld op $0,024800, na notering bij slechts twee beurzen. Dat is al een prijsstijging van 210%. Het is voorspelbaar dat de prijs verder zal stijgen naarmate het op meer beurzen en platforms terechtkomt. Maar een prijs van $1 zou te ambitieus kunnen zijn voor de vermelde tijdlijn.

Voorzichtiger is dat een minimum van 10x waardestijging realistischer is, wat betekent dat de waarde van MCADE tegen 2024 $0,248 zou kunnen bereiken. De verwachte prijs betekent dat MCADE meer grote beurzen zou moeten betreden om liquiditeit te ontgrendelen en de prijs van het token te helpen stijgen. Aangezien we de prijs al hebben zien stijgen na notering op Uniswap en Bitmart, is de verwachte prijsstijging vrij conservatief.

Is Metacade het waard om deze maand te kopen?

Metacade begint net op te vallen. Slechts twee beurzen hebben het vermeld en de prijs reageert erop. Als je vroeg investeert, betekent dit dat je de kans krijgt om te profiteren van de bullish kracht wanneer MCADE liquiditeit vergaart van grote noteringen.

Tegen het einde van deze maand zal de cryptocurrency slechts op drie beurzen worden genoteerd. Dat betekent dat de prijs nog steeds laag is, omdat het aanbod van het token op de een of andere manier beperkt is. Met andere woorden, vroeg investeren kan een kans zijn om het token laag te kopen en het winstpotentieel te maximaliseren voordat de waarde het plafond bereikt.