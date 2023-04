Aandelen van McDonald’s kopen op basis van sterke Q1-inkomsten?

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

McDonald’s Corp (NYSE: MCD) rapporteerde dinsdag marktconforme resultaten voor het eerste financiële kwartaal. Het aandeel staat vanochtend nog in het rood.

Wat doet de aandelen van McDonald’s momenteel pijn?

De voedselvoorraad wordt vooral gewogen omdat het management herhaalde dat een recessie dit jaar niet alleen in de Verenigde Staten maar ook in Europa waarschijnlijk is.

Ze bevestigden ook dat de weerstand van klanten tegen prijsverhogingen in bepaalde markten groter was dan verwacht. Op CNBC’s “Worldwide Exchange” zei Sara Senatore – Senior Research Analyst bij Bank of America:

“Er is zelfs nu nog steeds een opgekropte vraag, drie jaar later na covid. Sommige consumenten met een laag inkomen knijpen een beetje meer centen, wat behoorlijk nuttig is geweest voor McDonald’s.“

De aandelen van McDonald’s zijn nog steeds 10% gestegen ten opzichte van het begin van het jaar.

Opvallende cijfers in McDonald’s Q1 winstrapport

Het nettoresultaat bedroeg $1,80 miljard tegenover $1,10 miljard een jaar geleden

De winst per aandeel steeg ook aanzienlijk van $1,48 naar $2,45

De aangepaste winst per aandeel bedroeg $2,63 volgens het persbericht over de inkomsten

De omzet steeg met 4,1% op jaarbasis tot $5,90 miljard

FactSet-consensus was $2,33 per aandeel op $5,59 miljard aan inkomsten

De verkopen in dezelfde winkel stegen met 12,6% in het onlangs afgesloten kwartaal – ruim boven de 8,7% die analisten hadden voorspeld. Senatore voegde toe:

MCD is ongeveer vier keer groter dan zijn volgende grootste hamburgerconcurrent. Het is moeilijk om te concurreren met een systeem van die schaal wanneer ze herinvesteren zoals ze hebben gedaan. Over de hele linie hebben ze goed werk geleverd.

Degenen die geïnteresseerd zijn in het kopen van McDonald’s-aandelen na de bekendmaking van de inkomsten, moeten er echter rekening mee houden dat de BofA-analist vandaag niettemin vasthield aan haar neutrale beoordeling.