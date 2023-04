AltSignals is voor 59% uitverkocht vanwege het groeiende gebruik van AI. Zal Binance ChatGPT integreren?

De presale van AltSignals ($ASI) is begonnen en 59% van de tokens is al verkocht. Er is tot nu toe meer dan 637.000 USDT opgehaald, waardoor het een vroeg succes werd te midden van de groeiende belangstelling van investeerders. Het token, dat een handelsgemeenschap aandrijft, zal de eerste in zijn soort zijn en kan enorme opbrengsten opleveren voor investeerders. Je kunt hier deelnemen aan de presale en profiteren van de voordelen voor vroege investeerders.

Binance gaat ChatGPT gebruiken om zijn Web 3.0-academie van stroom te voorzien

Amper zes maanden na de lancering is ChatGPT de grootste hit in de wereld van AI. De technologie belooft meer te doen dan direct antwoorden op vragen te geven.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Ongetwijfeld is de race om AI te gebruiken begonnen en wordt spannend wanneer grote bedrijven zoals Binance dit beginnen op te merken. Volgens de laatste aankondiging integreert Binance ChatGPT om zijn Web 3.0-academie van stroom te voorzien. In wat Binance Sensei noemt, gebruikt de crypto-exchange AI machine learning om vragen van gebruikers over cryptocurrencies en de Web 3.0-ruimte te beantwoorden.

Vanuit een applicatieperspectief neemt AI veel gebieden over, en handel is daar een van. Voorbij zijn de dagen dat gebruikers handmatige technische en fundamentele analyses uitvoerden, waarbij cruciale informatie werd weggelaten om hun voorspellingen te ondersteunen. Zoals we bij ChatGPT al hebben gezien, kan het een kwestie van tijd zijn voordat AI in elke sector universeel toepasbaar wordt. In het licht hiervan komt een dienst als AltSignals net op tijd en onderneemt actie wanneer de populariteit van AI groeit.

AltSignals ($ASI) – een handelsgemeenschap van stroom voorzien

Stel je eens voor dat je kunt profiteren van handelssignalen en cryptocurrency die waarde en bestuursrechten verlenen. Dat is wat AltSignals wil doen.

Samenvattend: AltSignals is een in het VK gevestigd fintech-bedrijf dat hoogwaardige handelssignalen genereert voor zijn investeerders. Het bedrijf bestaat sinds december 2017 en levert forex-, crypto- en goudsignalen. Het bedrijf gebruikt een eenvoudige AltAlgo™-indicator om de signalen te genereren, waardoor het platform populair kan worden als een van de meest gevolgde op Telegram, met meer dan 1500 VIP-leden.

Als reactie op de grote vraag uit de markt, tilt AltSignals de signaalgeneratieservice nu een tandje hoger. Het bedrijf lanceert een nieuw platform voor kunstmatige intelligentie, genaamd ActualizeAI. AltSignals verwacht dat het AI-platform de kwaliteit van signalen verbetert en de instrumenten uitbreidt.

Beleggers zullen het $ASI-token kopen, het governance-token dat ActualizeAI aandrijft. Met andere woorden, je krijgt toegang tot het ActualizeAI-platform door het token vast te houden. Beleggers verdienen ook $ASI via handelsgerelateerde toernooien. $ASI-houders kunnen het token gebruiken om bij te dragen aan de besluitvorming en exclusieve toegang te krijgen tot wedstrijden en andere inkomstenmogelijkheden.

Hoe aantrekkelijk is $ASI en bereikt het een waarde van $1 in 2024?

Een van de cruciale voordelen van $ASI is dat het een reeds bestaande service aandrijft met een echte aanhang. AltSignals heeft ook meer dan 50.000 leden op Telegram, en het is gemakkelijk in te zien waarom de voorverkoop al veel vraag trekt. Zodra ActualizeAI wordt gelanceerd en er meer $ASI wordt gekocht, kan het token naar hoge niveaus stijgen, wat vroege investeerders ten goede komt.

Na op het bovenstaande te hebben gewezen, voorspellen we een prijsstijging tot 1.000% tegen 2024. De projectie weerspiegelt de sectorgemiddelden, met nieuw gelanceerde tokens die met succes dergelijke margestijgingen in een jaar bereiken. Met de voorspelling is een prijs van $0,15 waarschijnlijk van de huidige $ 0,015. Er is een potentieel om hoger te gaan, afhankelijk van de vraag, hoewel een prijs van $1 behoorlijk hoog kan zijn.

Moet je AltSignals nu kopen?

De prijs van $ASI is met $0,015 vrij laag, wat een reden is om het nu te kopen voordat de prijs omhoog schiet. Dit token is nog niet genoteerd op beurzen, wat betekent dat de prijs nog steeds vergrendeld is.

Zodra de tokenlijsten verschijnen, kan de vraag groeien naarmate meer investeerders het ontdekken en kopen. Dat is wanneer de prijs naar verwachting omhoog schiet, wat rendement oplevert voor de vroege vogels.