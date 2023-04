De populariteit van Metacade stijgt verder na de MEXC Global notering

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

De prijs van MCADE is gestegen tot boven de $0,022, de prijs aan het einde van de presale. Op het moment van schrijven handelt MCADE tegen $0,024.

De eerdere notering op Uniswap resulteerde in onbeduidende prijsveranderingen waardoor investeerders twijfelden of de beursnotering enige significante invloed zal hebben op de prijs van MCADE. De prijs steeg echter enorm na een notering op BitMart, waardoor de vooruitzichten op een stijgende prijs van MCADE na een notering op verschillende beurzen weer werden aangewakkerd.

MCADE notering op MEXC Global

Volgens de informatie op de officiële website van Metacade wacht het MCADE-token om vermeld te worden op MEXC Global crypto-uitwisseling na de vermelding op BitMart.

Net als de afgeronde Metacade presale en de daarop volgende notering op Uniswap en BitMart, heeft de notering van MCADE op MEXC Global voor veel opschudding gezorgd onder beleggers aangezien alles op zijn plaats lijkt te vallen volgens de Metacade-whitepaper.

Na de sterke stijging na de BitMart-notering, verwacht een meerderheid van de beleggers dat de aanstaande notering een prijsstijging zal veroorzaken.

Hoe hoog zal MCADE stijgen na de notering op MEXC Global?

MCADE testte een historisch dieptepunt van $0,01498 kort na de notering op CoinMarcketCap en Uniswap, hoewel het later steeg naar een hoogtepunt van $0,03184 na de BitMart-notering.

Aangezien het zich sindsdien echter heeft teruggetrokken van een recordhoogte, zijn alle ogen gericht op het prijsniveau van $0,03184 vóór de MEXC Global-notering. De huidige crypto-bearmarkt oefent echter druk uit op bijna alle cryptocurrencies, waaronder MCADE, dat op het moment van schrijven de afgelopen 24 uur met 2,87% was gedaald.

Is MCADE een goede investering?

Welnu, cryptocurrencies zijn een behoorlijk risicovolle investering vanwege hun volatiele aard. Veel beleggers hebben er echter de vruchten van geplukt na zorgvuldig te hebben geïnvesteerd. Het belangrijkste is dat je een grondige achtergrondcontrole van elk project uitvoert voordat je beslist of je wilt investeren of niet.

Na de recente prestaties is Metacade niet langer een nieuw cryptoproject. Het is enorm populair geworden onder gamers, game-ontwikkelaars en crypto-investeerders die massaal kwamen opdagen om het MCADE-token te kopen tijdens de Metacade presale.

Hoewel het MCADE-token nog geen significante bullish trend heeft gemaakt sinds de presale is geëindigd, wordt verwacht dat de toegenomen activiteit op het Metacade-platform en de notering op verschillende gecentraliseerde beurzen, waaronder de aanstaande MEXC Global-notering, een aanzienlijke stijging van de prijs van MCADE zal veroorzaken. Tot nu toe wordt het token ongeveer 9% hoger verhandeld ten opzichte van het einde van de presale.

Als bewijs van toewijding heeft Metacade al zijn eerste samenwerking met Metastudio verdiend, een revolutionair gamingbedrijf dat zich richt op het leveren van spannende, avant-gardistische en frisse mobiele games aan de Metacade-arcade.

Volgens de whitepaper van Metacade wordt verwacht dat Metacade voor het einde van het tweede kwartaal meer partnerschappen zal sluiten met play-to-earn-projecten, verdere CEX-noteringen zal behalen, meer weggeefacties en wedstrijden voor de gaminggemeenschap zal lanceren en een universele online hangout zal lanceren voor alles wat met GameFi en P2E te maken heeft in 2023.

Van alle bovenstaande activiteiten wordt verwacht dat ze de vraag naar MCADE-tokens zullen vergroten, aangezien het token de ruggengraat is van het Metacade-ecosysteem, wat op zijn beurt zal resulteren in een toename van de waarde van het token.