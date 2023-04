Epic StanChart BTC prijsvoorspelling goed nieuws voor LTC, XRP, ETH, ADA

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijs van Bitcoin (BTC/USD) is de afgelopen dagen in een correctiefase beland, na een daling met meer dan 12% ten opzichte van het hoogste niveau deze maand. Deze daling heeft ook geleid tot een grote storing in andere altcoins zoals Ethereum, Cardano, Litecoin, Polkadot, XRP en Chainlink. De totale marktkapitalisatie van alle cryptocurrencies is gedaald van meer dan $1,3 biljoen naar ongeveer $1,1 biljoen.

Standard Chartered prijsvoorspelling voor Bitcoin

Ondanks de recente uitverkoop zijn sommige analisten extreem optimistisch over de prijs van Bitcoin. In een notitie schreven analisten van Standard Chartered dat de munt tegen 2024 met meer dan 260% zou kunnen stijgen en het belangrijkste weerstandspunt zou bereiken bij $100.000.

Ze noemden het feit dat Bitcoin nu wordt gezien als een veilige haven na de ineenstorting van verschillende banken zoals Silicon Valley Bank en Signature. Bitcoin steeg enorm tijdens die crash omdat het een goed alternatief voor aandelen werd.

De analist noemde ook de algemeen verbeterende macro-economische achtergrond voor risicovolle activa naarmate de Fed haar verkrappingsfase nadert. De Federal Reserve heeft de rente verhoogd van nul in 2022 naar tussen de 4,75% en 5% dit jaar. Analisten zijn van mening dat de bank het einde van haar wandelcyclus nadert.

Zoals ik in dit artikel schreef, is een andere grote katalysator voor Bitcoin de halving, wat de beloningen voor miners zal verminderen. De meeste analisten zijn van mening dat Bitcoin het vóór die halving goed zal doen, net als in de afgelopen drie halvings. De Standard Chartered-analist schreef:

“Hoewel BTC goed kan handelen wanneer risicovolle activa het moeilijk hebben, suggereren correlaties met de Nasdaq dat het beter zou moeten handelen als risicovolle activa in grote lijnen verbeteren. Gezien deze voordelen denken we dat het aandeel van BTC in de totale marktkapitalisatie van digitale activa naar de 50-60% zou kunnen gaan. bereik in de komende maanden.”

Hij gelooft dat Bitcoin tegen 2024 kan stijgen tot $100.000. Als dit gebeurt, betekent dit dat Bitcoin met ongeveer 260% moet stijgen ten opzichte van het huidige niveau.

Gevolgen voor altcoins

De analist van StanChart is niet de enige die optimistisch is over Bitcoin. Maandag schreef ik dat Bloomberg Intelligence gelooft dat BTC naar $50.000 zou kunnen springen. Mike Novogratz van Galaxy Digital voorspelde onlangs dat Bitcoin zijn hoogste punt ooit opnieuw zou kunnen testen op $67.000.

Daarom, als deze voorspellingen kloppen, zullen andere altcoins het ook goed doen vanwege de nauwe correlatie die er bestaat. Historisch gezien doen cryptocurrencies zoals Ethereum, Ripple, Litecoin, Polkadot en Binance USD het meestal goed wanneer Bitcoin stijgt.

We kunnen deze correlatie nu zien, aangezien de meeste altcoins zich hebben teruggetrokken vanwege de algehele daling van de prijs van Bitcoin.