Tucker Carlson stopt bij Fox News: dit is wat we tot nu toe weten

Fox Corp (NASDAQ: FOX) is zojuist in het rood gezakt na een aankondiging dat Tucker Carlson – de rechtse primetime-host, Fox News per direct verlaat.

Heeft het te maken met de Dominion rechtszaak?

Het nieuws komt slechts enkele dagen nadat het massamediabedrijf ermee instemde bijna $800 miljoen aan Dominion Voting Systems te betalen om een rechtszaak wegens verkiezingslaster te schikken.

“Fox News Media en Tucker Carlson zijn overeengekomen om uit elkaar te gaan. We danken hem voor zijn diensten aan het netwerk als host en daarvoor als bijdrager.“

Fox Corp heeft echter niet bevestigd dat het vertrek van zijn best beoordeelde host inderdaad verband hield met de rechtszaak die Dominion in 2021 tegen het kabelnetwerk had aangespannen wegens valse beweringen dat zijn stemapparatuur was gebruikt om de presidentsverkiezingen van 2020 te manipuleren.

Year-to-date zijn Fox-aandelen op het moment van schrijven nog steeds bijna 5,0% gestegen.

Carlson had kritiek geuit op het management van Fox

Carlson gaf geen blijk van de intentie om Fox News te verlaten toen hij zich vrijdag afmeldde en moet nog reageren op zijn vertrek.

Een mogelijke reden voor zijn vertrek kunnen de opmerkingen zijn die hij maakte tegen het management van het netwerk in privéberichten aan collega’s die naar boven kwamen in de Dominion rechtszaak, vertelde een anonieme bron vandaag aan The Post.

Al met al heeft de aankondiging dat Tucker Carlson vertrekt tot nu toe geresulteerd in een hit van $690 miljoen voor Fox Corp.

In gerelateerd medianieuws nam CNN maandag ook afscheid van zijn oude gastheer Don Lemon. Ook Jeff Shell, CEO van NBCUniversal, is vandaag afgezet wegens wangedrag.