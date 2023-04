Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De aandelenkoers van Zomato (ZOMATO) is de afgelopen vijf dagen achter elkaar gestegen naarmate het sentiment in het bedrijf verbeterde. Het aandeel steeg naar een hoogtepunt van ₹60,70, het hoogste punt sinds 30 december vorig jaar. Het is dit jaar met zo’n 30% boven het laagste punt gestegen.

Zomato aandelen opgewaardeerd

Zomato heeft de afgelopen weken verschillende krantenkoppen gehaald. Het belangrijkste nieuws was de beslissing van het bedrijf om het betalingsmodel te herzien. Dit nieuwe model betekent dat elke rijder of chauffeur $0,18 per levering ontvangt, waarbij het bedrag toeneemt afhankelijk van de afstand. Vóór het nieuwe regime ontvingen deze arbeiders 30 cent, ook al stijgt de inflatie.

Als gevolg hiervan heeft de Blinkit van het bedrijf ongeveer 1.000 chauffeurs verloren in Delhi. Sommige van die arbeiders zijn verhuisd naar Swiggy en Zepto.

Ondanks dit alles zijn analisten optimistisch over de koers van het aandeel Zomato. In een notitie zei een analist van MOFSL dat hij gelooft dat de aandelen meer opwaarts potentieel hebben, dankzij de totale adresseerbare markt van het bedrijf. Hij is van mening dat veel industrieën, zoals voedselbezorging, meer op zijn kop hebben in India. Hij zei:

“Voor een markt als India blijft het feit dat voor veel van deze zaken, of het nu gaat om voedselbezorging of fintech, we ons in een behoorlijk stadium bevinden en er een lange weg van groei is.”

Hij is niet de enige die optimistisch is over Zomato. In een recent bericht zeiden analisten van Citigroup dat het bedrijf meer manieren heeft om inkomsten te genereren. Een van deze manieren om inkomsten te genereren, is de lancering van promotie-evenementen voor uit eten gaan. De analisten denken dat het bedrijf deze evenementen zal gebruiken om geld te verdienen aan restaurants en klanten. Citi gelooft dat de koers van het aandeel Zomato zal stijgen naar Rs 76, terwijl MOFSL verwacht dat het Rs 80 zal bereiken.

Prijsvoorspelling voor het aandeel Zomato

Zomato-grafiek door TradingView

Op de daily chart heeft de aandelenkoers van Zomato de afgelopen dagen een sterk bullish herstel doorgemaakt. Het steeg naar een hoogtepunt van Rs 56,60, het hoogste punt op 9 februari, 24 februari en 9 maart. De aandelen stegen boven de 25-daagse en 50-daagse voortschrijdende gemiddelden. De koers is onder het Fibonacci Retracement-niveau van 23,6% gekomen.

De aandelen zullen waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende belangrijke weerstandspunt op Rs 75,10, het hoogste punt op 14 november. Deze prijs ligt ongeveer 29% boven het huidige niveau. De stop-loss van deze transactie is Rs 50.