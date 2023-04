Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijs van Litecoin steeg in de paar sessies toen investeerders de dip kochten en de uitdagingen van de First Republic Bank (FRC) voortduurden. De munt steeg naar een hoogtepunt van $92, het hoogste punt sinds 20 april van dit jaar. Het is met meer dan 7% gestegen vanaf het laagste punt dit jaar. Bitcoin is ook teruggekaatst en is boven het belangrijkste weerstandspunt op $28.000 gekomen. Deze prestatie is een goed voorteken voor AltSignals, dat al $644.000 heeft opgehaald met de symbolische verkoop.

First Republic Bank zou kunnen imploderen

De belangrijkste katalysator voor de huidige prijsrally van Litecoin is de toenemende angst dat First Republic Bank zou kunnen imploderen. Maandag maakte de bank bekend dat haar bedrijf op het punt stond om meer dan 104 miljard dollar op te nemen. Als gevolg hiervan zei het management dat ze opties aan het onderzoeken waren, waaronder de verkoop van de bank.

Dinsdag zei het bedrijf dat het overwoog om kapitaal aan te trekken om zijn balans te versterken. Als gevolg hiervan stortte de FRC-aandelenkoers met meer dan 40% in, wat zou kunnen leiden tot meer opnames door klanten. Het bedrijf heeft nu twee opties. Ten eerste kan het verhuizen naar FDIC-bescherming, waar de verzekeringsmaatschappij een ordelijke liquidatie zal hebben. Ten tweede kunnen de grootste Amerikaanse banken een aandeel in het bedrijf nemen en het helpen redden.

De mogelijke ineenstorting van de First Republic Bank is een positieve katalysator voor Bitcoin en Litecoin, wat verklaart waarom de twee stegen, zelfs toen de bredere aandelenmarkt daalde. Dat komt omdat beleggers geloven dat cryptovaluta’s veilige havens zijn in tijden van onrust bij banken.

Analisten zijn optimistisch over crypto

Ondertussen stijgt de prijs van Litecoin omdat beleggers optimistisch blijven over de prijzen van cryptocurrency. Zoals ik dinsdag schreef, voorspelden analisten van Standard Chartered dat Bitcoin tegen 2024 naar $100.000 zal stijgen. Hij noemde de haast om veiligheid te midden van de bankencrisis en de mogelijke spil van de Federal Reserve.

Hij is niet de enige. Op zondag schreef ik dat een analist van Bloomberg ook gelooft dat de prijs van Bitcoin de komende maanden zal stijgen naar $50.000. Hij noemde ook de volgende halvering die gepland staat voor 2024 als de belangrijkste katalysator. Ook is er een algemene opvatting dat Bitcoin een goede veilige haven is geworden.

Als deze opvattingen juist zijn, betekent dit dat de prijs van Litecoin ook zal profiteren, aangezien deze vaak een nauwe correlatie heeft met Bitcoin.

Litecoin prijsvoorspelling

De bearish trend van LTC capituleerde toen de munt maandag zakte naar $84,53. Het vormde voor die prijs een patroon met dubbele bodem. De munt is nu boven de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden gestegen, terwijl oscillatoren naar boven zijn gedreven. Daarom is de kans groot dat de munt de komende dagen zal stijgen naar de volgende belangrijke weerstand van $100.

LTC-grafiek door TradingView

AltSignals-tokenverkoop komt op stoom

Ondertussen blijft AltSignals aan kracht winnen nu de tokenverkoop versnelt. De eerste fase van de tokenverkoop heeft al $644.000 opgehaald van het doel van $1,08 miljoen. Dit bedrag komt overeen met 59,71% van de totale omzet.

Om te beginnen is AltSignals een toonaangevend platform dat signalen geeft over belangrijke activa zoals cryptocurrencies en forex. Het bedient al duizenden klanten van over de hele wereld die het uitstekende recensies hebben gegeven. Deze signalen zijn afkomstig van technische indicatoren zoals de MACD en de relatieve sterkte-index.

Als onderdeel van de groeistrategie werkt AltSignals nu aan de integratie van kunstmatige intelligentie in het platform. De nieuwe versie bevat sleuteltechnologieën zoals natuurlijke taalverwerking en machine learning. Onder deze pijlertechnologieën zal het platform andere technologieën hebben, zoals regressie, voorspellende modellering, AutoML en API voor natuurlijke taal.

Het doel van deze upgrade is om AI-mogelijkheden te benutten om de beste resultaten te leveren. Deze AI-laag wordt aangedreven door het ASI-token, dat zal worden gebruikt voor betalingsdoeleinden. Volgens de whitepaper zal het de Actualize AI aandrijven en worden gebruikt voor de lidmaatschapsclub en handelstoernooien.

Is ASI een goede investering?

Daarom is de bullish voorspelling van Bitcoin en andere cryptocurrencies een goed voorteken voor AltSignals, wiens tokenverkoop het goed doet. De ontwikkelaars hebben de afgelopen weken al meer dan $644.000 opgehaald. Omdat het token voor slechts $0,015 wordt verkocht, betekent dit dat iedereen kan deelnemen aan de kapitaalverhoging.

Ik geloof dat het ASI-token het goed zal doen als het later dit jaar op belangrijke uitwisselingen wordt vermeld, aangezien het zal gebeuren in een tijd waarin cryptocurrencies stijgen. Onlangs hebben we veel tokens zoals Metacade en Pepe zien springen nadat ze op de lijst stonden. Daarom is het logisch om nu een klein bedrag aan ASI toe te wijzen.

Enkele van de toekomstige katalysatoren voor het token zijn beursvermeldingen en het succes van AltSigals als platform.