Google resultaten Q1: ‘een van de beste manieren om te investeren in AI’

Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL) handelt in verlengde uren na het rapporteren van beter dan verwachte resultaten voor het eerste financiële kwartaal.

Google heeft zojuist een terugkoop van $70 miljard aangekondigd

Aandeelhouders zijn ook verheugd over de $70 miljard aan aandeleninkoop die Google vandaag heeft goedgekeurd.

De techgigant werkt naar verluidt aan een door AI aangedreven zoekmachine, met de codenaam Magi. Gene Munster – Managing Director van Deepwater Asset Management liet weten:

“Het zal een neergang op korte termijn zijn in het genereren van inkomsten met zoeken. Onze schatting is dat zoeken de komende jaren met 5,0% negatief wordt beïnvloed. Maar uiteindelijk zal het vermogen hoger zijn. Minder klikken maar meer ARPU per zoekopdracht. Het zal een netto positief zijn.“

CEO Sundar Pichai herhaalde vandaag ook dat kunstmatige intelligentie een cruciale rol zal spelen in de nabije toekomst van het bedrijf.

Munster deelt zijn mening over Google aandelen

Year-to-date is het Google-aandeel bijna 20% gestegen op het moment van schrijven, maar Munster is ervan overtuigd dat het meer ruimte heeft om te stijgen. Bij CNBC’s “Fast Money” voegde Munster toe:

“Google is een van de beste manieren om de komende vijf jaar in AI te investeren. We bezitten Google, we willen meer kopen. Er is een trog waar we doorheen navigeren in afwachting van wat een geweldig resultaat zal zijn voor AI en Google.“

Hij verwacht dat de multinational zijn personeelsbestand in de toekomst verder zal verlagen, wat ook zal helpen aan de kostenkant en een mogelijke katalysator zal zijn voor de aandelenkoers.

Financiële hoogtepunten van Google Q1

De nettowinst bedroeg $15,05 miljard tegenover $16,44 miljard een jaar geleden

De winst per aandeel daalde ook iets van $1,23 naar $1,17

De omzet steeg met bijna 3,0% op jaarbasis, tot $69,8 miljard

FactSet-consensus was $1,08 per aandeel op $68,9 miljard aan inkomsten

$11,72 miljard aan verkeersacquisitiekosten (TAC) waren lager dan verwacht

Andere opvallende cijfers in het winstrapport

De totale advertentie-inkomsten bedroegen $54,6 miljard, meer dan de verwachte $53,7 miljard en slechts marginaal lager dan vorig jaar. YouTube droeg in het afgelopen kwartaal $6,69 miljard bij aan de advertentieverkoop.

Andere opmerkelijke cijfers in het persbericht over de inkomsten zijn $7,45 miljard aan Google Cloud-inkomsten die Street-schattingen met $40 miljoen overtroffen.

Wall Street ziet gemiddeld $124 voor Google aandelen, wat duidt op een mogelijkheid van nog eens 20% winst bovenop de prijsactie na sluitingstijd.