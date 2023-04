Koersanalyse FRC aandelen: lessen uit Credit Suisse en Yes Bank

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Het aandeel First Republic Bank (NYSE: FRC) stortte dinsdag met meer dan 40% in toen het bedrijf zwakke financiële resultaten boekte. De aandelen daalden naar een dieptepunt van $8,10, zo’n 94% onder het hoogste punt van dit jaar en ongeveer 96% onder het hoogste punt ooit. De kans is groot dat het bedrijf binnenkort failliet gaat.

Strategische alternatieven van de First Republic Bank

Het grootste nieuws in de bankwereld deze week waren de zwakke financiële resultaten van First Republic Bank. In een verklaring op maandag zei het bedrijf dat de deposito’s in het eerste kwartaal met meer dan $100 miljard zijn gedaald. Deze daling kwam doordat klanten reageerden op de implosie van SVB en Signature Bank.

First Republic was kwetsbaar vanwege de samenstelling van haar klantenbestand. In tegenstelling tot veel Amerikaanse banken richt het bedrijf zich op vermogende klanten die meer dan 250.000 dollar op hun rekening hebben staan. Deze fondsen zijn niet FDIC-verzekerd. Als gevolg hiervan hebben de Amerikaanse autoriteiten spaarders van SVB en Signature Bank gered, maar is het onduidelijk of ze dat voor FRC zullen doen.

Wat de situatie nog ingewikkelder maakt, is het feit dat FRC rijke klanten bedient, wat misschien niet populair is nu de VS een verkiezingsseizoen nadert. Ook heeft FRC moeite om kopers te vinden voor delen van het bedrijf, aangezien overnames bang zijn te veel risico te nemen.

First Republic Bank heeft gezegd dat het op zoek is naar strategische alternatieven. Volgens FT had het bedrijf moeite om met een levensvatbaar alternatief te komen. Een alternatief is om grote banken, die al miljarden in het bedrijf hebben gestort, over te laten nemen. Het andere alternatief is om het te overhandigen aan de FDIC, die een veiling voor het bedrijf zal uitvoeren.

Lessen uit Yes Bank en Credit Suisse

FRC investeerders en beleidsmakers zouden lessen moeten trekken uit de gebeurtenissen bij Yes Bank en Credit Suisse. In 2020 stond Yes Bank, een kleine Indiase bank, op instorten omdat het bedrijf geen liquiditeit had te midden van giftige leningen aan dubieuze bedrijven.

De Reserve Bank of India pakte de situatie aan door grote Indiase banken zoals SBI, ICICI en HDFC een belang in de bank te laten nemen. Deze banken deden een investering met een lock-up periode van 3 jaar. Gedurende deze periode werkte Yes Bank om haar zaken op orde te krijgen door kapitaal op te halen bij Carlyle en door een slechte bank op te richten. Vervolgens verkocht het de bad bank in 2022 aan een PE-bedrijf.

Yes Bank en First Republic Bank bevinden zich in verschillende situaties. Terwijl Yes Bank giftige leningen had, daalt FRC vanwege de grote niet-gerealiseerde leningen en het gebrek aan vertrouwen in het bedrijf. Amerikaanse toezichthouders kunnen het bedrijf redden door het draaiboek van Yes Bank te volgen.

Uitvinders moeten ook leren van de ineenstorting van Credit Suisse. Terwijl het aandeel Credit Suisse kelderde, adviseerden sommige analisten om de dip te kopen vanwege de lage waardering. De les hier is dat je niet moet proberen een vallend mes op te vangen. Hoewel First Republic extreem goedkoop is, is de realiteit dat het eigen vermogen van de bank nu bijna waardeloos is.