MCADE gaat live op MEXC – Moet je investeren in Metacade?

MCADE, het native token van het Metacade-ecosysteem, is deze maand live gegaan op de crypto-uitwisselingen Uniswap en BitMart. Hierdoor is de tokenhandel voor het eerst boven de presale prijs uitgekomen.

Het token bereidt zich voor om live te gaan op MEXC, een van de top 10 cryptocurrency-uitwisselingen ter wereld. Met de aanstaande lancering op MEXC, zal MCADE beschikbaar worden voor miljoenen investeerders wereldwijd.

Als nieuw web3-project zullen we kijken naar de mogelijkheden die Metacade biedt en of investeerders het project zouden moeten overwegen.

Biedt Metacade een geweldige investeringsmogelijkheid?

Om te bepalen of Metacade handelaren een geweldige investeringsmogelijkheid biedt, zullen we naar het bredere GameFi-ecosysteem moeten kijken.

GameFi is een integraal onderdeel geworden van de web3-ruimte en blijft in hoog tempo groeien. De afgelopen jaren zijn er projecten ontstaan zoals The Sandbox, Axie Infinity, ApeCoin en Decentraland.

Deze projecten behoren tot de top 100 in de crypto-ruimte in termen van marktkapitalisatie en hebben investeerders duizenden procenten in ROI opgeleverd.

De cryptomarkt herstelt momenteel van de bearish trend van 2022 en zou op weg kunnen zijn naar een nieuwe Bull Run. Als dat gebeurt, zouden veel Web3-projecten de komende maanden naar nieuwe recordhoogtes kunnen stijgen.

Metacade zou een van die projecten kunnen zijn dankzij de innovatieve ‘play-to-earn’-benadering. Metacade werkt aan het uitrollen van enkele innovatieve functies en een allesomvattend pakket voor plezier en beloningen die nuttig kunnen zijn voor gebruikers. Als het project zijn functies lanceert zoals verwacht, kan dit een positieve invloed hebben op de waarde van MCADE op middellange en lange termijn.

Zal Metacade een waarde van $0,1 bereiken eind 2023?

De cryptomarkt presteert sinds het begin van het jaar goed. Bitcoin heeft tot nu toe meer dan 50% aan zijn waarde toegevoegd en zou de komende maanden verder kunnen stijgen.

Tijdens de presale fase werd MCADE verkocht voor $0,02 per token. Na de recente noteringen op Uniswap en BitMart, wordt MCADE verhandeld tegen $0,02296, hoger dan de presale prijs.

Het token zou de komende dagen hoger kunnen stijgen, aangezien MCADE live gaat op MEXC, een van de top 10 crypto-uitwisselingen ter wereld.

De notering op deze crypto-uitwisselingen zal MCADE voor miljoenen gebruikers wereldwijd plaatsen. Het team van Metacade onthulde ook dat het token de komende maanden op andere grote cryptocurrencies zou worden gelanceerd terwijl ze hun producten en andere belangrijke functies uitrollen.

Na $16 miljoen te hebben opgehaald met de presale werkt Metacade aan de lancering van de producten. Door de projecten te lanceren zou MCADE, naast een verbeterde basis van de bredere cryptomarkt, voor het einde van het jaar de grens van $0,1 kunnen bereiken.

De rally van MCADE zou afhangen van de producten en functies die door Metacade zijn gelanceerd en hoe de bredere cryptomarkt de komende maanden presteert.

Wat is The Sandbox

The Sandbox is een van de oudste web3-projecten, want het bestaat al sinds 2011. Met de blockchain kunnen gebruikers digitale activa in de vorm van een game creëren, bouwen, kopen en verkopen.

Het project heeft altijd de wens behouden om blockchain-technologie met succes in mainstream gaming te introduceren. De Sandbox richt zich op het faciliteren van een creatief “play-to-earn”-model, waardoor gebruikers tegelijkertijd zowel makers als gamers kunnen zijn.

SAND, het native token van The Sandbox, dient als het utility-token dat transacties op het platform mogelijk maakt.

Is The Sandbox veilig?

The Sandbox behoort qua marktkapitalisatie tot de top 50 van cryptocurrency-projecten. Het bestaat al meer dan tien jaar en is een van de eerste web3-projecten ter wereld. In het afgelopen decennium is er geen grote controverse geweest over dit project.

The Sandbox werkt de afgelopen maanden ook samen met grote blockchain-bedrijven, waaronder Ledger Enterprise, om de use case van de metaverse uit te breiden.

Wat is Metacade?

Metacade is een nieuw web3-project dat wordt aangedreven door de blockchain van Ethereum. Het primaire doel van het project is om de manier waarop het huidige play-to-earn-ecosysteem werkt te veranderen door het voor gebruikers mogelijk te maken om te genieten van nieuwe web3-ervaringen.

Volgens de whitepaper van het project zal Metacade als platform gebruikers in staat stellen naadloos te spelen, verbinding te maken, te bouwen en te verdienen. Om een echt web3-project te worden, zal Metacade tegen 2024 overgaan in een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO). Hierdoor zal het team de controle over het project overdragen aan de MCADE-houders.

Houders van MCADE-tokens kunnen op verschillende manieren een belangrijke rol spelen in de groei van het ecosysteem van Metacade, waaronder stemmen over bestuur. Het team van Metacade is ook begonnen met het werken aan de producten en functies nadat het $16 miljoen had opgehaald in de zojuist afgesloten presale fase.

Hoe werkt Metacade?

Met het play-to-earn-ecosysteem kunnen gebruikers geld verdienen terwijl ze hun favoriete games spelen. Met Metacade wil het project meer worden dan alleen een P2E-game.

Als gamingplatform wil Metacade tal van arcade-achtige games hosten en de bestemming voor gamers worden. Metacade zal P2E-toernooien en -competities organiseren om gamers meer kansen te geven om MCADE-tokens te verdienen.

Er zijn andere manieren om geld te verdienen als lid van het ecosysteem van Metacade, waaronder het uitzetten van MCADE-tokens. Over het algemeen wil Metacade het P2E-platform worden waarmee gebruikers kunnen genieten van een complete web3-ervaring.

Hoe zal Metacade de industrie veranderen?

Metacade brengt een meeslepende ervaring naar het P2E-ecosysteem. Terwijl de meeste projecten zich richten op het leveren van spelservices waarmee gebruikers geld kunnen verdienen, gaat Metacade een stap verder.

Metacade wil dat gebruikers verder gaan dan gamers en een integraal onderdeel worden van het gaming-ecosysteem. Het platform zal talloze games hosten, waardoor gebruikers meer opties hebben om uit te kiezen.

Het platform wil gebruikers ook meer manieren bieden om MCADE-tokens te verdienen via toernooien, competities en stakingen. Met Metacade zullen gebruikers genieten van een allround web3-ervaring.

Is cryptocurrency een goede investering voor de lange termijn?

Cryptocurrencies zijn een van de best presterende activaklassen sinds de introductie van Bitcoin in 2009. De markt heeft talloze bear- en bullruns doorgemaakt en na elke bearish cyclus bereikt hij een nieuw hoogtepunt.

Bitcoin steeg van $3.400 in 2020, na een daling van meer dan $19.000 in 2017, om de huidige recordhoogte van $69.000 te bereiken.

Sinds de lancering van Bitcoin in 2009 zijn de algehele prestaties van cryptocurrencies positief. De marktkapitalisatie van cryptocurrency bereikte in 2021 een recordhoogte van $3 biljoen en zou de komende jaren op weg kunnen zijn om meer records te vestigen.

Zijn game-fi tokens een goede investering voor de lange termijn?

We kunnen niet over de cryptosector praten zonder GameFi te noemen. De industrie heeft projecten als The Sandbox, Axie Infinity, Decentraland en ApeCoin de afgelopen jaren nieuwe hoogtepunten zien bereiken.

Het P2E-model trekt meer traditionele gamers aan omdat het het gaming-model stimuleert, waardoor ze games kunnen spelen en geld kunnen verdienen in het project.

SAND heeft vroege investeerders een ROI van 6.866% opgeleverd, waardoor het een van de meest succesvolle GameFi-projecten is.

Is Metacade het waard om te kopen?

Als belegger zou MCADE een van de tokens kunnen zijn die je zou moeten overwegen vanwege de voordelen. Met een presale prijs van $0,02 en momenteel verhandeld op $0,02296, zou MCADE op korte termijn enorme winsten kunnen boeken.

De lancering van de producten en andere functies van Metacade op korte termijn zou de waarde van MCADE kunnen vergroten. Bovendien zou MCADE door verbeterde fundamentele vooruitzichten van de bredere cryptocurrency-markt naar een nieuw record kunnen stijgen en mogelijk voor het einde van het jaar de grens van $0,1 kunnen bereiken.

MCADE is ook al vermeld op Uniswap en BitMart en zal naar verwachting op MEXC worden gelanceerd. De noteringen op deze beurzen en mogelijk andere in de komende maanden zouden een positieve invloed kunnen hebben op de waarde van MCADE.