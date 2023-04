Meta aandelen stijgen 12% ten opzichte van inkomsten Q1: zit er nog winst in dit aandeel?

Wajeeh is een nieuwsverslaggever bij Invezz die over de Europese, Aziatische en Noord-Amerikaanse aandelenmarkten verslag doet. Wajeeh heeft 5… lees meer

De aandelen van Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) stegen met 12% naar het hoogste niveau sinds het begin van het jaar in uitgebreide handel nadat de techgigant een geweldige start van zijn “jaar van efficiëntie” rapporteerde.

Meta deelt mee over het aanmoedigen van begeleiding

Wat nog belangrijker is, is dat het op de Nasdaq genoteerde bedrijf optimistische vooruitzichten heeft afgegeven voor het huidige kwartaal. Meta ziet een omzet in het bereik van $29,5 miljard tot $32 miljard, wat duidt op een versnelde groei van de omzet in de toekomst.

Ter vergelijking: analisten hadden 29,45 miljard dollar geschat. Reagerend op de winstdruk op Yahoo Finance Live verklaarde Brent Thill van Jefferies:

“Controles die we hebben met adverteerders is dat ze de iOS-wijzigingen hebben overgenomen. Vooral op Instagram zien ze een betere ROI. Er zijn dus veel dingen die goed gaan, maar het gemeenschappelijke thema is dat technologie sterker is dan de meeste mensen denken.“

Opmerkelijke cijfers bij de Meta inkomsten over Q1

Inkomsten $5,71 miljard tegenover $7,47 miljard een jaar geleden

De winst per aandeel daalde ook van $2,72 naar $2,20

De omzet steeg met bijna 3,0% op jaarbasis tot $28,65 miljard

Consensus was $2,02 per aandeel op $27,7 miljard omzet

DAU’s in de hele familie van apps stegen met 4,0% 3,02 miljard

Hoe is Meta gepositioneerd in AI?

De gemiddelde opbrengst per geprinte gebruiker bedroeg $9,62, waarmee de consensus met maar liefst 32 cent werd overtroffen. De analist van Jefferies liet weten:

“Ik denk niet dat adverteerders als een gek geld uitgeven. Wat er gebeurt, is dat Meta zijn ROI heeft verbeterd. Ze hebben weer marktaandeel gewonnen. Reels heeft meer aandacht gekregen. We hebben gezien dat hun nieuwe advertentietools vorig jaar zijn aangekondigd.“

Reality Labs – de op metaverse gerichte activiteiten van het bedrijf genereerden $339 miljoen aan omzet in het onlangs afgesloten kwartaal. Thill is ervan overtuigd dat Meta-aandelen buitengewoon goed gepositioneerd zijn om te profiteren van de aanhoudende AI-manie.

Is het de moeite waard om Meta aandelen te kopen?

Een andere ronde van ontslagen die Meta Platforms in maart aankondigde, zal naar verwachting in totaal ongeveer $1,0 miljard kosten. Iets meer dan de helft daarvan werd in het eerste kwartaal gerealiseerd, volgens het persbericht over de inkomsten. Thill besprak de mogelijkheid van verder banenverlies en zei:

“Ik denk niet dat ze allemaal achterlopen. Wat ze leren, is dat ze dit kunnen en dat het in de loop van de tijd goed is voor het moreel en de waarde voor aandeelhouders en werknemers.“

Year-to-date zijn Meta aandelen nu met bijna 90% gestegen. Toch zei Thill van Jefferies dat het op zich geen erg duur aandeel is. Zijn koersdoel van $250 duidt op een mogelijkheid van nog eens 8,0% winst vanaf dit moment, waarvan de analist verwacht dat deze zal worden ontgrendeld naarmate de omzetgroei blijft aantrekken.