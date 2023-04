Dit is waarom de ICP prijs van Internet Computer weer in een stroomversnelling is gekomen

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijs van Internet Computer (ICP) is tijdens het weekend naar voren gekomen als een van de best presterende cryptocurrencies. De munt steeg naar een hoogtepunt van $6,80, het hoogste punt sinds 19 april. Het is met meer dan 30% gestegen vanaf het laagste punt deze week.

Waarom stijgt ICP?

Internet Computer is een van de meest geavanceerde blockchain-platforms ter wereld. Het is een platform dat populaire platforms zoals Amazon AWS en Microsoft Azure probeert te verstoren door mensen in staat te stellen schaalbare oplossingen te bouwen met behulp van blockchain. Het heeft ook smart contracts.

Het ecosysteem van internetcomputers groeit omdat het dAppps omvat in alle sectoren, zoals onder andere sociale media, financiën en niet-fungibele tokens (NFT). De website is ook gebouwd met behulp van het platform.

Het is onduidelijk waarom de prijs van ICP de afgelopen dagen zo is gestegen. Een waarschijnlijke reden is dat de ontwikkelaars de volgende projecten in het subsidieprogramma hebben aangekondigd. Ze bevinden zich allemaal op verschillende gebieden, waaruit blijkt dat de diversiteit van het netwerk.

Decent Land is een sociaal en infrastructuurplatform dat ketenoverschrijdende infrastructuur biedt voor identiteits- en tokenhoudende attesten tussen ketens. De Kismi-app daarentegen combineert sociale media, gaming en competitie, terwijl SafeNote decentralisatie in de notitie-industrie bevordert.

EA Kazi is een platform dat de blockchain-technologie gebruikt om mensen met werk te verbinden. Het verstoort de industrie die momenteel wordt gedomineerd door bedrijven als Upwork en Fiverr. Ten slotte vergroot OutRank NFT de bedrijfswaarde met analyses en onderwijs. Andere ontvangers van het subsidieprogramma waren Open Internet en ARTH.

De andere belangrijke ontwikkeling in Internet Computer is dat het onlangs gelanceerde product ckBTC aan populariteit wint. ckBTC is een financieel derivaat dat Bitcoin in zijn ecosysteem introduceert. In tegenstelling tot de hoofd-Bitcoin is dit derivaat sneller en goedkoper. Het netwerk heeft in december smart contracts aan Bitcoin toegevoegd.

ICP prijsvoorspelling

De 4H-grafiek laat zien dat de prijs van Internet Computer de afgelopen dagen een sterke bullish trend vertoonde. Het is gestegen van een dieptepunt van $5,06 op donderdag naar bijna $7. Onderweg is het boven het 50% Fibonacci Retracement-niveau gesprongen.

Het is ook boven de 25-periode en 50-periode exponentiële voortschrijdende gemiddelden gestegen, terwijl de Relative Strength Index (RSI) hoger is opgedreven. Daarom is de kans groot dat de prijs van ICP zal blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op de belangrijkste weerstand op $7,31, het hoogste punt op 19 april.