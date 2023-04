HBAR prijsvoorspelling nu de Hedera Hashgraph munt stijgt

Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De prijs van Hedera Hashgraph (HBAR) steeg op zondag terwijl Bitcoin en andere grote cryptocurrencies bleven consolideren. Het steeg naar een hoogtepunt van $0,064, het hoogste punt sinds 20 april. In totaal is de munt deze week met meer dan 8,53% gestegen ten opzichte van het laagste niveau.

Het is onduidelijk waarom de de prijs van HBAR is gestegen, aangezien er de afgelopen dagen geen groot Hedera Hashgraph-nieuws was.

Daarom is de meest waarschijnlijke reden voor de rally dat deze wordt aangedreven door een hype, aangezien de munt trending was op belangrijke sociale mediaplatforms zoals Twitter en StockTwits. Omdat het weekendvolume relatief laag is, leiden dergelijke hypes vaak tot meer prijsacties in weinig verhandelde munten.

Fundamenteel doet het ecosysteem van Hedera Hashgraph het goed, aangezien het aantal projecten in het ecosysteem toeneemt. Ontwikkelaars houden van het ecosysteem vanwege de hogere snelheden, lage transactiesnelheden, sterke ondersteuning door belangrijke spelers zoals IBM en Google, en de schone inloggegevens. Hedera’s kosten per transactie bedragen ongeveer $0,001, terwijl het aantal aangemaakte mainnet-accounts meer dan 2 miljoen bedraagt.

HBAR prijsvoorspelling

Op de 4H-grafiek zien we dat de koers van Hedera Hashgraph zich de afgelopen weken in een consolidatiefase bevond. Na op 27 maart tot een dieptepunt van $0,056 te zijn gedaald, probeerde de munt te herstellen, maar vond op 2 april een weerstand van $0,078.

Het heeft gevormd wat lijkt op een patroon van kop en schouders en consolideert op de 25-daagse en 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden. De munt bevindt zich iets onder het retracementpunt van 23,6%. Het probeert ook boven het belangrijkste weerstandspunt te komen op $0,063, het hoogste punt op 26 april.

Daarom is de kans groot dat de munt zal blijven stijgen, aangezien kopers zich richten op het volgende belangrijke weerstandspunt op $0,0695, wat ongeveer 10% boven het huidige niveau ligt.