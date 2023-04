Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

De move-to-earn-industrie werd onlangs gezien als een van de beste toepassingen van de blockchain-industrie. De industrie combineerde de gigantische fitnessindustrie met de opkomende blockchain-technologie. Nu lijkt het erop dat move-to-earn een langzame dood kent naarmate het aantal gebruikers daalt en de tokens worstelen. De GMT-prijs van StepN presteerde slechter dan populaire cryptocurrencies.

Fundamentele stroom bij move-to-earn

Het is gemakkelijk in te zien waarom veel mensen hoge verwachtingen hadden van de move-to-earn-industrie. Ten eerste is de fitnessindustrie een belangrijke. Met een wereldbevolking van meer dan 8 miljard mensen en waarvan de meesten smartphones hebben, had de move-to-earn een grote totale adresseerbare markt.

Het is ook een eenvoudige branche om aan deel te nemen, aangezien je alleen een applicatie hoeft te downloaden en je aan te melden. Alle stappen die je zet worden vastgelegd in de aanvraag en dan kom je in aanmerking voor beloningen. Als zodanig is het mogelijk om geld te verdienen door apps zoals StepN en Sweatcoin te installeren.

De industrie heeft echter een fundamentele stroom doordat deze beloningen in de vorm van cryptocurrencies zijn.

StepN – aantal maandelijkse actieve gebruikers gedaald

In Sweatcoin worden gebruikers beloond in SWEAT, terwijl ze in StepN worden beloond met GMT en GST. Deze tokens zijn vaak zeer volatiel. Als het goed gaat, zullen ze dus meer gebruikers hebben. Wanneer de situatie verandert, zal het aantal actieve gebruikers vaak dalen.

GMT- en GST-prijzen zijn met meer dan 90% gedaald ten opzichte van hun hoogste niveau ooit. Als gevolg hiervan zit het aantal maandelijkse actieve gebruikers in een neerwaartse trend. Zoals hieronder te zien is, is het aantal gestegen van 2.533 in januari 2022 en bereikte het een piek van meer dan 705.000 in mei van hetzelfde jaar.

Sindsdien zit het aantal actieve gebruikers in een neerwaartse trend. In maart had het platform slechts 4.349, wat betekent dat de trend niet bemoedigend is. Hetzelfde geldt voor Sweatcoin, aangezien het aantal gebruikers is afgenomen.

Een blik op Sameweb leert dat de ranking van de app in de app store verder is gedaald. De SWEAT Economy- prijs is met meer dan 93% gedaald ten opzichte van het hoogste punt in 2022.

Daarom is het moeilijk om aan te bevelen om te investeren in GMT-, GST- en SWEAT-tokens, aangezien de industrie een moeilijke periode doormaakt. Dit wil niet zeggen dat deze tokens naar nul gaan. Zoals we eerder hebben gezien, hebben cryptocurrencies de neiging om synchroon met elkaar te bewegen.