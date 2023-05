PEPE stijgt met 112% na een grote beursnotering

Charles is een verslaggever voor Invezz. Hij heeft een diploma in mechatronica, maar was geïntrigeerd door de fascinerende wereld… lees meer

Het PEPE-token heeft de cryptomarkt verrast nadat de prijs met meer dan 112% was gestegen na notering op de op de Seychellen gebaseerde crypto-uitwisseling OKX.

De stijging heeft PEPE naar de beste stijgers van vandaag geduwd. Op het moment van schrijven was de volledig verwaterde marktkapitalisatie van PEPE met 130% gestegen tot $534.180.483.

PEPE handel en opnames op OKX

OKX kondigde de PEPE-notering op 1 mei aan en zei dat PEPE/USDT-handelsparen onmiddellijk beschikbaar zullen zijn, terwijl PEPE-opnames vanaf 2 mei zullen beginnen.

De notering heeft voor veel hype rond de meme-munt gezorgd, naast een stijging van de marktkapitalisatie. Het handelsvolume van de meme-munt is ook met meer dan 181% gestegen doordat investeerders en handelaren massaal naar PEPE handelen en kopen.

Het meme-token is in de afgelopen zeven dagen met 287% gestegen, zelfs toen de cryptomarkt het grootste deel van de week een bearmarkt had. De wereldwijde crypto-marktkapitalisatie was op het moment van schrijven met 2,11% gedaald tot $1,18 biljoen. De drie grootste cryptocurrencies op basis van marktkapitalisatie zijn ook gedaald. Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH) zijn met respectievelijk 2,04% en 2,57% gedaald.