Verbazingwekkende Bitcoin prijsvoorspelling van $185.000 kan Stellar, Cardano, BNB en ETH bewegen

Volgens analisten die met Bloomberg spraken, zou de prijsrally van Bitcoin kunnen beginnen. De munt werd zondag verhandeld op $29.000, een paar punten onder het belangrijke weerstandspunt van $30.000 en iets lager dan het hoogste punt van het jaar tot nu toe op $31.000.

Bitcoin prijs naar $100.000 en hoger

Vorige week schreef ik dat een analist van Standard Chartered voorspelde dat Bitcoin de komende maanden zou kunnen stijgen tot $100.000. Hij was niet de enige. Een andere analist van Bloomberg zei dat BTC $50.000 zou bereiken naarmate het enthousiasme over de halving toeneemt.

Nu heeft Bloomberg meer prijsvoorspellingen voor Bitcoin onthuld. In een rapport zei het bedrijf dat Bitcoin zou kunnen stijgen naar $105k. De analist merkte op dat BTC nu de afgelopen vier maanden op rij is gestegen. De laatste keer dat dat gebeurde leidde tot een stijging van 260%. Als dat vandaag gebeurt, zou dit betekenen dat de munt $105.000 zal bereiken.

Sommige analisten zijn van mening dat de prijs van Bitcoin veel hoger zou kunnen stijgen. Een analist bij BCA zei bijvoorbeeld dat BTC naar $160.000 zou kunnen springen als de marktkapitalisatie 25% van goud zou benaderen. Met name Jamie Douglas van Bloomberg Intelligence zei dat Bitcoin zou kunnen stijgen naar $ 185.000 als slechts 1% van de wereldwijde obligatiemarktwaarde naar de munt zou gaan. Dit is op korte termijn echter hoogst onwaarschijnlijk.

Bullish katalysatoren voor Bitcoin

Er zijn tal van bullish katalysatoren voor de prijs van BTC. Ten eerste zijn er tekenen dat de bankencrisis nog steeds voortduurt terwijl First Republic Bank haar ineenstorting nadert. En met veel regionale banken die veel commercieel vastgoed hebben, is er een mogelijkheid van meer instortingen. In een verklaring aan FT zei Charlie Munger:

“Het is lang niet zo erg als in 2008. Maar het bankwezen ziet problemen, net zoals overal elders problemen voorkomen. In de goede tijden raak je in slechte gewoonten… Als er slechte tijden komen, verliezen ze te veel.”

Ten tweede noemen analisten de zeldzaamheid van Bitcoin, aangezien het een voorraadplafond heeft van 21 miljoen munten en de meeste ervan zijn gedolven. Ten derde merken ze op dat het een goed alternatief is voor goud, dat algemeen wordt gezien als een hedge tegen inflatie. Ten slotte lijkt Bitcoin in een cyclus te zitten voor de halvering van volgend jaar. In een notitie zei een analist:

“Cryptomarkten hebben ook cycli, alleen werden deze in het verleden voornamelijk aangedreven door cryptospecifieke factoren. Nu niet meer – nu heeft de cryptomarkt meerdere drijfveren, waardoor de verhalen complexer worden en de markt wordt opengesteld voor nieuwe investeringscohorten.

Als deze analisten gelijk hebben, betekent dit dat andere altcoins een lange weg naar groei hebben vanwege de correlatie die bestaat. Dit is positief voor projecten als Solana, Ethereum, Stellar, Cardano en Litecoin.