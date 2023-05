Crispus is een financiële analist voor Invezz die de aandelen-, crypto- en Forexmarkten bestrijkt. Hij is een ervaren analist… lees meer

Vice Media, ooit gewaardeerd op meer dan $5,7 miljard, bereidt zich voor om al deze week faillissement aan te vragen. Volgens de Wall Street Journal komt het faillissement nadat het bedrijf onlangs moeite had om een koper te vinden. Dus hoe veilig is Buzzfeed (NASDAQ: BZFD), een bedrijf dat onlangs in de problemen is geraakt?

Vice Media vraagt faillissement aan

Vice Media is een van de bekendste bedrijven in de digitale media-industrie. Het bedrijf is eigenaar van andere merken zoals Refinery29, Motherboard en Vice TV. Op het hoogtepunt werd het bedrijf gewaardeerd op meer dan $5,7 miljard, met investeerders als Comcast en Fortress Investments.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Het digitale medialandschap verandert naarmate de groei vertraagt en bedrijven zich richten op andere advertentieformaten. Veel bedrijven richten zich op bijvoorbeeld TikTok, Instagram en Facebook. Als gevolg hiervan hebben de meest succesvolle mediabedrijven zoals de New York Times, Washington Post en New Yorker allemaal het abonnementsmodel omarmd.

Daarom worstelde Vice Media om een koper te vinden in een brandverkoop. Als zodanig hoopt het bedrijf nu dat het door een ordelijk faillissement zal gaan, waarbij delen van zijn bedrijf aan potentiële investeerders zullen worden verkocht. Analisten denken dat sommige mediabedrijven geïnteresseerd zullen zijn in het verwerven van de onderdelen.

Hoe veilig zijn aandelen van Buzzfeed?

Nu Vice Media instort, zijn er zorgen over Buzzfeed, een bedrijf in de mediabusiness. De aandelenkoers van Buzzfeed heeft meer dan 94% van zijn waarde verloren sinds het in 2020 naar de beurs ging. Terwijl het ooit miljarden waard was, heeft het bedrijf nu een marktkapitalisatie van slechts $75 miljoen. Buzzfeed is nu een penny-aandeel waarvan de aandelen worden verhandeld tegen $0,55.

Vorige maand kondigde Buzzfeed aan dat het Buzzfeed News stopte, een operatie die enkele van de beste journalisten in de VS had. Het doel van die sluiting was om contant geld te behouden terwijl het bedrijf werkte aan een ommekeer, zoals we hier schreven.

Buzzfeed staat voor dezelfde uitdagingen als Vice Media. Met de angst voor een recessie in de buurt, sparen veel bedrijven geld en adverteren ze niet genoeg. Ook zijn er zorgen over het advertentielandschap.

De financiën van Buzzfeed slinken. Het bedrijf had meer dan $90,6 miljoen aan contanten en kortetermijninvesteringen in 2020 en $55,8 miljoen in het laatste rapport. De totale vlottende activa zijn gestegen van $251 miljoen naar $198,6 miljoen, terwijl de kortlopende verplichtingen zijn gestegen naar $122 miljoen. De jaarlijkse verliezen zijn ook toegenomen tot $201 miljoen in 2022.

Daarom geloof ik dat de aandelenkoers van Buzzfeed de afgelopen maanden aanzienlijk goedkoop is geworden. Ik raad echter af om een vallend mes op te vangen. Vraag dat maar aan investeerders die First Republic Bank en Credit Suisse kochten vóór de ineenstorting.