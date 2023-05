Prijs van Metacade boven $0,034 nu de notering op MEXC nadert

Amper een maand na de notering van Metacade op Uniswap en later op Bitmart, is de prijs met dubbele cijfers gestegen. Het token werd op 2 mei verhandeld tegen $0,3471, minder dan 48 uur voordat het op MEXC wordt vermeld.

De stijging van de prijs van MCADE wijst op een groeiende interesse in het token na de noteringen in april. Met de volgende notering op MEXC en andere grote beurzen zien investeerders een potentiële stijging van de liquiditeit voor het token dat de presale beëindigde op slechts $0,020.

De exponentiële groei van GameFi tokens en de positie van Metacade

Blockchain-gaming groeit, dankzij de opkomst van een nieuwe lichting investeerders die gemakkelijker willen spelen en geld willen verdienen. Gaming- marktrapporten schatten de marktomvang op basis van inkomsten op $4,6 miljard in 2022. Experts voorspellen een toename van de marktomvang tot $65,7 miljard in 2027.

Hoewel het een uitdaging kan zijn om in te schatten hoeveel groeipotentieel een game-fi-project als Metacade heeft, wijzen de statistieken op de enorme kansen. Vroege toetreders zoals Axie Infinity trokken in 2021 veel belangstelling omdat investeerders een kans zagen die niet eerder is voorgekomen.

Metacade belooft meer te doen dan zijn succesvolle voorgangers. Anders dan andere Play-to-Earn-gamingplatforms, belooft Metacade de grootste door de community bestuurde speelhal te worden. Nagesynchroniseerd als een one-stop-bestemming voor metaverse-enthousiastelingen, zal het platform gamers en ontwikkelaars samenbrengen. De community van Metacade verdient MCADE-tokens door te concurreren, op het platform te creëren en aan performance te werken.

Bijkomende verdienmethoden zijn onder meer het inzetten van het native token en het meedoen aan prijstrekkingen. Andere kenmerken van Metacade zijn het testen van games en een launchpad, allemaal erop gericht om er een zelfvoorzienend ecosysteem van te maken. Advertenties komen ook voor op het verdienmodel van Metacade.

Metacade speelt een sleutelrol in blockchain-gaming dankzij de innovatieve functies. Beleggers die naar Web 3.0-gaming kijken, zouden Metacade een waardige investering kunnen vinden, gezien de sterke en groeiende populariteit als duurzaam platform.

Hoe aantrekkelijk is Metacade?

Metacade wordt verhandeld voor slechts $0,034. De prijs vertegenwoordigt een stijging van ongeveer 70% ten opzichte van de uiteindelijke presale prijs. Houd er rekening mee dat het token slechts op twee grote beurzen is genoteerd, dus er is niet veel liquiditeit om te overwegen dat het token een prijsplafond heeft bereikt.

Bovendien hebben veel tokens een prijs van 10x bereikt een paar maanden nadat ze op grote beurzen zijn genoteerd. Met andere woorden, de prijs van Metacade is nog steeds te laag. Als we een prijs van 10x beschouwen op de voorverkoopwaarde van $0,020, geeft dat $0,20. Dat betekent dat MCADE tegen de huidige waarde veel ondergewaardeerd is. Naarmate het token meer uitwisselingen binnengaat, kan de waarde omhoog schieten en enorme opbrengsten voor beleggers genereren.

Het is echter niet alleen de prijs die beleggers enthousiast maakt over Metacade. Er zijn tal van verdienmogelijkheden om van te profiteren. Voor gameliefhebbers biedt Metacade een kans om betaald te worden door te doen wat ze leuk vinden: concurreren. Met de vroege inschrijving op het project is het logisch om in Metacade te investeren, aangezien het succespotentieel enorm is.

Metacade prijsvoorspelling voor 2023

Het is een behoorlijke uitdaging om de prijzen van nieuw gelanceerde tokens te voorspellen, aangezien ze nog steeds liquiditeit verzamelen. De geschiedenis heeft echter geleerd dat tokens die al vroeg succes hebben met bewezen bedrijfsmodellen, topwinnaars worden. Metacade is hier een van.

Vanuit het oogpunt van een expert zou het token tegen het einde van 2023 kunnen stijgen tot $0,25. De prijs vertegenwoordigt een stijging van 1.150% ten opzichte van de uiteindelijke voorverkoopwaarde van $0,020. De verwachte winst is redelijk realistisch, aangezien MCADE al sterke prijstrends heeft laten zien sinds het begon met noteren op grote beurzen. Een psychologische waarde van $0,20 of een stijging van 1.000% tegen 2023 moet nog steeds als een goed rendement worden beschouwd voor vroege vogels.