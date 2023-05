Prijsvoorspelling XRP en wat Ripple vs. SEC zou kunnen betekenen voor AltSignals (ASI)

XRP handelde vanochtend op dinsdag 2 mei rond de $0,46. Hoewel de prijs van de op de zesde plaats gerangschikte cryptovaluta qua marktkapitalisatie ongeveer 38% hoger was dan vorig jaar, staat hij de afgelopen week alleen in het groen en daalde hij met ongeveer 10% in de afgelopen 30 dagen.

Het grotendeels vlakke rendement voor de munt in de periode van zeven dagen komt doordat Bitcoin, ‘s werelds grootste cryptocurrency qua marktkapitalisatie, in de buurt van $28.000 zweefde. De BTC-prijs stond op dit cruciale niveau na een nieuwe weerstandstest in de buurt van $30.000 dit weekend op banknieuws met betrekking tot de onrustige First Republic Bank (NYSE: FRC).

Terwijl XRP en andere top-altcoins voet aan de grond krijgen, blijft de presale van AltSignals (ASI) enorme belangstelling van investeerders trekken. In dit artikel kijken we naar de prijsvoorspelling voor de tokens XRP en ASI, aangezien analisten wijzen op een grotere mogelijkheid voor een crypto-outperformance van aandelen in de komende maanden.

Prijs van XRP: de zaak SEC vs. Ripple

Het is alweer mei en de community van XRP wacht nog steeds op een uitspraak in de veel gepubliceerde rechtszaak tussen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en Ripple, het blockchain-bedrijf dat de XRP-cryptocurrency heeft gemaakt.

Hoewel de anticipatie op een uitspraak hoog blijft, is de laatste speculatie dat de SEC de zaak waarschijnlijk heeft verloren en op zoek is naar een schikking. Onder experts die commentaar geven op de zaak van Ripple is John E. Deaton, een blockchain-enthousiasteling en XRP-gemeenschapsadvocaat.

In een Twitter-thread over het laatste gerucht over SEC vs. Ripple, zegt de advocaat dat zijn weddenschap onjuist is. Hij merkt op dat een schikking waarschijnlijk in het spel zal komen “alleen als Ripple een grote overwinning behaalt, zodat Gensler zijn gezicht kan redden en een politieke overwinning kan behalen via een schikking.”

This is not how a settlement happens. First, I believe the only time a settlement occurs in this case is AFTER a ruling by Judge Torres and that happens only if Ripple gets a big victory so Gensler could save face and get a political win via settlement. Sorry not going to happen. https://t.co/k1eEIMtK8f — John E Deaton (@JohnEDeaton1) May 1, 2023

Prijsvoorspelling XRP – het grote wachten op de rally van XRP

De prijs van XRP kwam op maandag kort in positief gebied op het 24-uurs logboek, maar kwam niet van de grond, zelfs niet na de geruchten. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het controleren van het sentiment na opmerkingen van Deaton en anderen, die een XRP-handelaar opmerkte zoals in de onderstaande tweet.

If the #Ripple and SEC rumors were actually true then #XRP would be skyrocketing — XRPcryptowolf (@XRPcryptowolf) May 1, 2023

Het token XRP zweeft daarom momenteel in de buurt van de belangrijkste ondersteuningsbasis op $0,47. Zelfs dan is de verwachting dat een overwinning voor Ripple Labs in de komende weken een enorme explosie voor XRP zou kunnen veroorzaken, terwijl een overwinning voor de toezichthouder niet alleen XRP zou kunnen beïnvloeden, maar ook vele andere topmunten die onlangs door het bureau als effecten zijn aangemerkt.

Aan de positieve kant kan de vraag die leidt tot nieuwe koopdruk voor XRP te midden van een bullish marktvooruitzichten voor crypto, de waarde van XRP naar de psychologische $1 katapulteren.

Daarna zou het zich kunnen richten op het hoogste punt ooit van $3,40 dat in januari 2018 werd bereikt. XRP-bulls zouden dan de kans kunnen krijgen om gelijke tred te houden met andere top 10 munten in de laatste bullmarkt.

AltSignals en het nieuwe AI-aangedreven handelsplatform

Marktwaarnemers blijven optimistische voorspellingen houden voor crypto naarmate de bredere markt richting de tweede helft van 2023 beweegt. En vanaf mei is een van de projecten die hernieuwde aandacht krijgen AltSignals, een toonaangevende aanbieder van handelssignalen die op het punt staat een revolutie teweeg te brengen in de handelsindustrie met een nieuwe upgrade mogelijk gemaakt door kunstmatige intelligentie.

Om het nieuwe ActualizeAI-platform van stroom te voorzien, heeft het AltSignals-team ASI gelanceerd. Houders van het ASI-token krijgen als eersten toegang tot het nieuwe AI-algoritme. Afgezien van toegang tot de AI-laag, zal de community ook profiteren van meerdere andere manieren om beloningen te verdienen met hun bezit, waaronder in de lidmaatschapsclub en van handelstoernooien.

Momenteel bedient het platform meer dan 50.000 handelaren die gebruik maken van de handelssignalen in cryptocurrencies, aandelen en forex. Het AltSignals-team zet dit toch al succesvolle bedrijf een stap in de richting van het domineren van zijn niche door AI-tools op te nemen, waarbij het nieuwe model ook gebruikmaakt van het nieuwste op het gebied van machine learning en natuurlijke taalverwerking.

Eenmaal gelanceerd, zal ActualizeAI de nauwkeurigheid van de handelssignalen van AltSignals vele malen vergroten, de ervaringen van handelaren een boost geven en enorme voordelen bieden aan leden.

Prijsvoorspelling AltSignals – Biedt ASI een goede kans?

De ASI presale bevindt zich momenteel in fase twee, met 62% van de tokens die in deze fase van de presale worden aangeboden, binnen enkele dagen uitverkocht waarbij meer dan $673.000 is opgehaald. De prijs van ASI is in dit stadium $0,015 en zal zijn gestegen tot $0,02274 tegen de tijd dat de presale eindigt en voordat ActualizeAI live gaat.

Volgens de AltSignals-routekaart is het de bedoeling dat het ASI-token in het tweede kwartaal van 2023 wordt gelanceerd op toonaangevende cryptocurrency-uitwisselingen. De eerste beurs die het token vermeldt, is Uniswap, en zoals is waargenomen bij de meeste andere projecten, gaat het live in de secundaire markt ging vaak gepaard met grote prijsstijgingen.

Het AltSignals-team is ook van plan om ActualizeAI een licentie te geven nadat het met live handelen is begonnen, waarbij belangrijke partnerschappen met grote instellingen en derde partijen deel uitmaken van de routekaart. Hierdoor zou de vraag naar ASI aanzienlijk moeten stijgen en mogelijk de marktprijs ondersteunen. Ook cruciaal voor de tokenomics van dit project is de verwachte bestuursbeweging die een brandschema zal introduceren. De whitepaper van AltSignals bevat meer details over de tokenomics.

Als ASI de trends op de markt repliceert, zal de prijs waarschijnlijk $0,1 zijn tijdens het kwartaal en mogelijk $0,5 in 2024.

Als ASI de trends op de markt repliceert, zal de prijs waarschijnlijk $0,1 zijn tijdens het kwartaal en mogelijk $0,5 in 2024.